Peugeot Italia punta su Valentino Munno: la sfida dell’elettrificazione passa da una leadership esperta

Un volto nuovo, ma con un’esperienza solida nel mondo dell’automotive, prenderà il timone di Peugeot Italia a partire dal prossimo gennaio.

Valentino Munno, 53 anni, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova, è stato nominato Managing Director del marchio francese. Una scelta che segna un momento strategico cruciale per Peugeot, che entro il 2025 completerà la sua gamma elettrica.

Un percorso di carriera costruito tra vendite e strategia

La carriera di Munno è ricca di tappe che lo hanno visto crescere tra diverse case automobilistiche, accumulando esperienze sia a livello nazionale che internazionale. Dai primi passi in Komatsu Europe fino ai ruoli chiave in Iveco e Ford Italia, dove si è fatto notare per le sue competenze in ambito vendite e marketing.

Nel 2007 è entrato nel Gruppo Fiat, ricoprendo il ruolo di Country Manager in Russia per i brand Fiat e Fiat Professional. Ma il vero salto arriva con l’ingresso nel Gruppo PSA, dove dal 2017 assume incarichi di peso come Direttore Vendite per Citroën e Opel.

Più recentemente, Munno ha coordinato le operazioni di Peugeot per i mercati di Spagna, Portogallo e Italia. Ora, il nuovo incarico come Managing Director di Peugeot Italia segna una sfida importante: accompagnare il marchio nella transizione elettrica e consolidare la sua posizione sul mercato italiano.

Elettrificazione e nuovi modelli: le priorità di Munno

Peugeot non nasconde le proprie ambizioni. Entro il 2025, il brand punta ad avere 12 modelli completamente elettrici in gamma, tra vetture e veicoli commerciali. La spinta verso la mobilità sostenibile sarà uno dei principali obiettivi di Munno, che avrà il compito di guidare Peugeot Italia in questa transizione.

La strategia di Munno non si limiterà all'elettrificazione, ma punterà anche a consolidare il successo di modelli di punta come Peugeot 208, Peugeot 2008, i nuovi 3008 e 5008, e la recente E-408.

“La forza della nuovissima gamma prodotto del marchio, sia di auto che di veicoli commerciali, insieme alla forte presenza di una rete di concessionari altamente professionali, darà un contributo fondamentale nell’affrontare questo momento delicato di transizione. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti servizi di eccellenza e soluzioni di mobilità moderne e innovative”, ha dichiarato Munno.

Peugeot e il mercato italiano: una priorità strategica

La nomina di Munno conferma la centralità del mercato italiano per Peugeot. Nonostante un contesto di mercato complesso, il marchio francese ha ottenuto risultati positivi negli ultimi anni, grazie a una strategia di prodotto vincente e a una rete di concessionari solidi e ben radicati.

Il nuovo Managing Director lavorerà per rafforzare questa posizione, con un’attenzione particolare ai servizi post-vendita e alle soluzioni di mobilità integrate, puntando sulla qualità del servizio al cliente e sull'innovazione tecnologica.

Peugeot non si limita a vendere auto, ma mira a diventare un riferimento nella mobilità sostenibile. E con Valentino Munno al comando, il marchio è pronto ad affrontare le sfide del futuro con una guida esperta e visione strategica.

Un futuro elettrico per Peugeot Italia

Con questa nomina, Peugeot guarda avanti con fiducia, rafforzando il proprio impegno verso una mobilità sempre più sostenibile e ribadendo l’importanza del mercato italiano all’interno della strategia globale del gruppo.