Peugeot Motocycles: Luca Dalmasso nuovo Country Manager per l'Italia

Peugeot Motocycles ha annunciato la nomina di Luca Dalmasso come nuovo Country Manager per l’Italia, sottolineando il suo impegno a consolidare la propria presenza in uno dei mercati motociclistici più importanti d'Europa.

Con un’esperienza professionale maturata presso marchi di rilievo come Piaggio, Qooder SA, Fiat e Abarth, Dalmasso porta con sé una profonda conoscenza del settore automotive, sia a livello nazionale che internazionale.

La nomina di Luca Dalmasso, 36 anni, laureato in Economia e Management all'Università di Torino, segna un passo cruciale per Peugeot Motocycles, che punta a espandere la propria rete di vendita e post-vendita, rafforzare la sua presenza nel mercato B2B e inserirsi concretamente nel segmento dei veicoli elettrici (EV). Tra gli obiettivi strategici della sua guida ci sono l’aumento delle quote di mercato e lo sviluppo di nuovi servizi per offrire un maggiore valore ai clienti.

Dalmasso ha dichiarato di essere entusiasta del nuovo ruolo, sottolineando l'importanza della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica per il futuro della mobilità urbana in Italia. "Il nostro obiettivo è non solo soddisfare, ma superare le aspettative dei clienti," ha affermato il nuovo Country Manager, evidenziando l’impegno di Peugeot Motocycles verso la ricerca di soluzioni sostenibili e performanti.

Questa nomina rappresenta un ulteriore segnale del rilancio di Peugeot Motocycles in un mercato in continua evoluzione, dove l’innovazione e l’elettrificazione saranno determinanti per il futuro. Con la leadership di Dalmasso, l’azienda si prepara ad affrontare le nuove sfide del settore motociclistico con passione e determinazione, forte di una tradizione di eccellenza.