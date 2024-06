PEUGEOT, partner ufficiale della Paris Fashion Week 2024

Dal 18 al 27 giugno 2024, per la prima volta, PEUGEOT sarà Official Automotive Partner della Paris Fashion Week®,

un evento che unisce i marchi iconici del lusso ai talenti emergenti. Questa collaborazione incarna l'Allure di PEUGEOT, posizionandosi al centro di una manifestazione che celebra la creatività e l'innovazione.

Durante questa edizione, PEUGEOT continua la sua partnership con il talentuoso designer francese Emeric Tchatchoua, fondatore del marchio di moda d'avanguardia 3.PARADIS. Questa collaborazione, iniziata nel 2023, ha visto Tchatchoua disegnare un capo unico ispirato al PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, caratterizzato da una stampa lenticolare 3D che cambia colore a seconda dell'angolo di visione.

PEUGEOT, con la sua passione per l'Allure, condivide con i migliori couturier e giovani designer la stessa attenzione per l'eccellenza e l'innovazione. Questo impegno si riflette nella messa a disposizione di 30 veicoli, tra cui la 408 Hybrid e Plug-in Hybrid e la nuova E-3008, che verranno utilizzati per il trasporto delle personalità invitate alla Paris Fashion Week®, offrendo una visibilità unica al marchio nel cuore della Capitale.

Un marchio intensamente creativo, PEUGEOT ha rinnovato completamente la sua gamma negli ultimi due anni e ha collaborato con artisti di diversi settori. Tra queste collaborazioni si distingue quella con l'artista J. Demsky, che ha trasformato la PEUGEOT 9X8 Hypercar in una vera e propria auto d'arte, e la partnership con YellowKorner, che ha invitato cinque fotografi a rivelare la loro visione di Allure.

Durante la Paris Fashion Week®, PEUGEOT prosegue la sua collaborazione con Emeric Tchatchoua, mettendo a disposizione due PEUGEOT 408 decorate con i colori di 3.PARADIS. Questa sinergia si basa su valori condivisi: l'eccellenza dell'artigianato, l'unicità degli stili e la promozione della diversità culturale. La visione ottimistica di PEUGEOT sul futuro della mobilità elettrica si sposa perfettamente con l'approccio di 3.PARADIS alla moda, che celebra la diversità e promuove valori di liberazione, universalismo e speranza.