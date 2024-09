Peugeot rinnova la partnership con la settimana della Moda di Parigi

Peugeot continua la sua collaborazione con la Settimana della Moda di Parigi per l’edizione Moda Donna Primavera/Estate 2025, che si terrà dal 23 settembre al 1° ottobre 2024.

Questa partnership riflette i valori condivisi tra il mondo dell’automobile e della moda: Allure, Emozione ed Eccellenza. Peugeot, da sempre legata all'eccellenza francese, si impegna a valorizzare i talenti emergenti e a sostenere le innovazioni stilistiche.

Allure: una passione condivisa

Peugeot, simbolo di eleganza e raffinatezza, condivide la sua passione per l'Allure con stilisti rinomati e designer emergenti. Ogni modello Peugeot è disegnato per riflettere un design innovativo e audace, incarnando lo spirito del mondo della moda. La collaborazione con la Paris Fashion Week® non è solo un’espressione del legame tra due settori creativi, ma anche un modo per celebrare la raffinatezza e lo stile tipici del Made in France.

Emozione: il piacere al centro dell’esperienza

L’emozione è il fulcro dell’esperienza, sia nella moda che nella guida di una Peugeot. Ogni vettura del marchio è progettata per offrire un'esperienza di guida unica, trasformando ogni viaggio in un momento di piacere e connessione. Allo stesso modo, la moda ha il potere di suscitare emozioni profonde, rendendo ogni creazione un’opera d’arte capace di catturare i sensi. Questa filosofia condivisa si riflette nella collaborazione tra Peugeot e stilisti di fama mondiale, unendo innovazione e tradizione per regalare un’esperienza senza pari.

Eccellenza: emblemi dell'eccellenza francese

Peugeot e la Settimana della Moda di Parigi rappresentano due simboli di eccellenza a livello mondiale. In occasione dell’edizione Primavera/Estate 2025, Peugeot metterà a disposizione della Fédération de la Haute Couture et de la Modeuna flotta di 30 veicoli, tra cui i modelli Peugeot 408, Peugeot E-3008 e Peugeot E-5008, per garantire un trasporto elegante e confortevole a ospiti e partecipanti. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Peugeot verso la moda e la cultura, sostenendo grandi eventi che celebrano l'arte di vivere alla francese.

Una collaborazione stimolante con Coperni

Quest’anno, Peugeot rafforza la sua visione di innovazione e creatività collaborando con Coperni, una casa di moda conosciuta per le sue creazioni all’avanguardia e audaci. Questa partnership celebra i valori di Allure, Emozione ed Eccellenza che entrambe le aziende condividono, promuovendo un dialogo tra il design automobilistico e la moda più innovativa.

Una flotta di 100 veicoli a sostegno della moda

Per supportare questa collaborazione, Peugeot metterà a disposizione una flotta di 100 veicoli in occasione della sfilata di Coperni, prevista per il 1° ottobre 2024. Tra questi, vi saranno alcuni dei modelli più iconici del marchio, offrendo un'esperienza di mobilità high-tech, confortevole e rispettosa dell'ambiente. Gli ospiti di Coperni avranno l’opportunità di vivere il loro viaggio con stile e tranquillità, riflettendo l'eccellenza e l’innovazione che caratterizzano Peugeot e Coperni.