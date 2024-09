PEUGEOT svela "CustomFit" e nuove tecnologie sostenibili al IAA Transportation 2024

Dal 17 al 22 settembre 2024, PEUGEOT sarà tra i protagonisti del prestigioso IAA Transportation di Hannover, la più importante fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali.

Durante questo evento, PEUGEOT presenta il suo nuovo programma di allestimento e personalizzazione, "PEUGEOT CustomFit", progettato per rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni su misura.

Il programma sarà progressivamente implementato in diversi stabilimenti e garantirà la perfetta integrazione tra le caratteristiche tecnologiche dei veicoli base e le modifiche richieste dai clienti, garantendo i più alti standard di qualità e sicurezza. L'azienda ha collaborato con una rete globale di partner per sviluppare soluzioni innovative, che saranno distribuite attraverso la rete di concessionari PEUGEOT, ottimizzando così i tempi di consegna.

Al centro della presenza di PEUGEOT al salone tedesco è il PEUGEOT E-Expert refrigerato con presa di forza elettrica (EPTO), sviluppato per il trasporto di prodotti freschi. Equipaggiato con una cella frigorifera fornita dal partner certificato Kerstner, il veicolo è progettato per mantenere temperature tra i 2°C e gli 8°C, utilizzando l'energia della batteria di trazione per alimentare il sistema di raffreddamento. Questa innovazione consente di ridurre al minimo gli sprechi energetici e di ottimizzare il carico utile, rappresentando una soluzione ideale per i professionisti del settore alimentare.

PEUGEOT sfrutta il IAA 2024 anche per annunciare il rinnovo della sua gamma di furgoni compatti, medi e grandi. Con il nuovo PEUGEOT Boxer, dotato di un innovativo cambio automatico a 8 rapporti (AT8), il marchio continua a migliorare l'esperienza di guida, offrendo un maggiore comfort e un'efficienza migliorata. Questa nuova trasmissione automatica, che affianca il tradizionale cambio manuale a 6 marce, include un accumulatore idraulico che favorisce cambi di marcia più fluidi e una risposta più rapida del sistema start & stop. L'AT8 è adatto anche a camper di grandi dimensioni, con una capacità di carico aumentata a 6,5 tonnellate, rappresentando una scelta ideale sia per professionisti sia per privati.

La vera rivoluzione, però, riguarda l'adozione della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), sviluppata da Stellantis. Questa soluzione permette al marchio di offrire veicoli commerciali leggeri con un’autonomia superiore ai 500 km e tempi di rifornimento rapidi, pari a soli 5 minuti, senza compromettere la capacità di carico. Il debutto di questa tecnologia posiziona PEUGEOT come pioniere nella transizione verso una mobilità sostenibile, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti commerciali.

Con il lancio di "PEUGEOT CustomFit", il nuovo E-Expert refrigerato e l'introduzione di tecnologie avanzate come il FCEV e il cambio AT8, PEUGEOT rafforza la propria posizione nel mercato globale dei veicoli commerciali, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per un’ampia gamma di clienti, dalle PMI alle grandi flotte, fino ai privati.

In un'epoca in cui l'efficienza e la sostenibilità sono fondamentali, PEUGEOT si conferma un partner affidabile, pronto a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e a guidare il futuro della mobilità.