Pierfrancesco Favino è la voce di BMW Italia per la mobilità sostenibile

BMW Italia sceglie Pierfrancesco Favino come voce narrante delle sue campagne di comunicazione, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione della mobilità sostenibile.

L’attore, già noto per il suo impegno nella promozione del cinema e della cultura italiana, diventa il volto e la voce che racconta i valori di innovazione, design e sostenibilità della casa automobilistica bavarese.

La Storia: Una Visione per il Futuro

La narrazione delle campagne, introdotta dalle parole di Pierfrancesco Favino, si articola intorno a una visione:"Il nostro è un viaggio verso un futuro sostenibile, dove performance significa intelligenza e consapevolezza, e il design rappresenta una promessa di eleganza senza tempo."

Questa filosofia, che BMW porta avanti da decenni, si traduce oggi in una gamma di modelli elettrici all’avanguardia e culminerà, nel 2025, con il lancio della "Neue Klasse", la nuova generazione di vetture elettriche e sostenibili. Le campagne pubblicitarie dedicate a questi temi saranno on air dal 4 dicembre su TV lineari, social media e in eventi esclusivi.

Favino e BMW: Una Collaborazione di Valori

Pierfrancesco Favino, dal 2024 brand ambassador di BMW Italia, interpreta con la sua voce unica la creatività narrativa dei nuovi spot pubblicitari. L’attore, già protagonista del lancio della BMW iX2, è ora al centro di una campagna che unisce scene dallo spot internazionale a momenti di registrazione in studio, per raccontare con emozione il viaggio di BMW verso un futuro sostenibile.

Lo spot italiano, della durata di 45 secondi, è stato realizzato appositamente per il mercato locale e sarà presentato anche in occasione della “Prima diffusa” del Teatro alla Scala. Sul grande schermo della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, le immagini dello spot accompagneranno la trasmissione in diretta dell’inaugurazione della stagione lirica.

Lo Spot Internazionale: Un Tributo alla Storia di BMW

La campagna prevede anche un TVC internazionale, diretto dall’agenzia Jung Von Matt Hamburg, che sarà on air dal 9 dicembre. Questo filmato, sempre narrato dalla voce di Favino, celebra il DNA di BMW, raccontando un viaggio attraverso il tempo, dalle vittorie sportive alla gamma elettrica odierna.

I modelli protagonisti dello spot includono BMW i4, i5, i7, iX1, iX2, iX3 e iX. La narrazione emozionale è accompagnata dal brano “Beautiful Things” di Benson Boone, evocando la capacità unica di BMW di unire emozione e tecnologia. La campagna si conclude con una riflessione ispiratrice: "Un’icona si riconosce nell’anima di chi non aspetta il futuro, ma sceglie di guidarlo."

Un Progetto di Portata Italiana ed Internazionale

La collaborazione tra BMW Italia e Pierfrancesco Favino rappresenta una sintesi perfetta tra la visione del marchio e il talento dell’attore. Favino, con la sua capacità di trasmettere emozione e intensità, incarna i valori che BMW vuole comunicare: l’importanza dell’innovazione, la centralità dell’elemento umano e l’impegno verso un futuro sostenibile.

Oltre al TVC internazionale, la campagna avrà una forte presenza nei cinema italiani e sui social media, consolidando il messaggio di BMW come leader nella mobilità sostenibile e nel design tecnologico.

Un Messaggio Forte per il Futuro

La gamma elettrica di BMW, che già oggi include 20 modelli, rappresenta una parte centrale della visione del marchio. Con la “Neue Klasse”, BMW intende definire nuovi standard nel settore dell’auto elettrica, puntando su sostenibilità, prestazioni e design.

Fiona Mackay, Marketing Director di BMW Italia, ha dichiarato:"La collaborazione con Pierfrancesco Favino ci permette di trasmettere la nostra visione in modo autentico ed emozionante. La sua voce e la sua presenza catturano perfettamente l’essenza di BMW e il nostro impegno verso un futuro a impatto zero."

Lancio e Pianificazione della Campagna

La programmazione media delle campagne inizierà il 4 dicembre su TV lineari, social media e cinema, con un focus sulla qualità e l’innovazione della gamma BMW. Il progetto, che combina creatività locale e internazionale, sottolinea l’impegno del marchio nel comunicare i suoi valori in modo trasparente e coinvolgente.

BMW Italia, con Pierfrancesco Favino come brand ambassador, si posiziona così come protagonista indiscussa del cambiamento verso una mobilità sostenibile, dimostrando che il futuro non si aspetta, ma si guida.