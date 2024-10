Pirelli completa la gamma supercar Ferrari con il nuovo Cinturato P7 per la GTO

Pirelli ha presentato il nuovo pneumatico Cinturato P7 per la Ferrari GTO, completando così la gamma di equipaggiamenti per le supercar Ferrari.

Il debutto su strada è avvenuto durante il GTO Legacy Tour 2024, un evento celebrativo che ha portato i proprietari delle Ferrari GTO a viaggiare dalle Dolomiti fino a Maranello. Questo pneumatico segna un nuovo capitolo nell’offerta Pirelli Collezione, la linea dedicata alle auto d’epoca e youngtimer più iconiche.

Il nuovo Cinturato P7 per la Ferrari GTO è stato sviluppato con tecnologie moderne pur mantenendo un design fedele all'originale, offerto nelle misure 225/50 R16 all’anteriore e 265/50 R16 al posteriore. Con questo nuovo prodotto, Pirelli affianca la sua famiglia di pneumatici P Zero, già disponibile per modelli Ferrari come F40, F50, Enzo e LaFerrari.

Il nuovo Cinturato P7: un ritorno leggendario per la Ferrari GTO

Lanciata nel 1984, la Ferrari GTO ha segnato l'inizio della stirpe di supercar della casa di Maranello, e Pirelli ha deciso di celebrare questo anniversario con il ritorno del Cinturato P7, pneumatico che ha rivoluzionato il mercato delle auto sportive sin dal 1976. Derivato dall’esperienza maturata nel Campionato del Mondo Rally, il Cinturato P7 è stato il primo pneumatico a profilo ribassato, aumentando significativamente l'aderenza in curva. Questo pneumatico è stato appositamente rielaborato per la GTO, mantenendo l'aspetto originale ma con l’aggiunta di materiali e tecnologie moderne per migliorare prestazioni, sicurezza e durata.

Il GTO Legacy Tour 2024, occasione perfetta per celebrare il ritorno del Cinturato P7, ha visto la partecipazione di numerose Ferrari GTO, con un itinerario suggestivo che ha unito l’emozione della guida a panorami mozzafiato, confermando ancora una volta l'attenzione del marchio verso le proprie radici storiche.

P Zero per le supercar Ferrari: dall'F40 alla Enzo

Pirelli ha una lunga tradizione nel fornire pneumatici per le supercar Ferrari, e la gamma P Zero è un punto di riferimento per le vetture più iconiche della casa di Maranello. A partire dal 1987, la Ferrari F40 è stata la prima vettura di serie ad essere equipaggiata con il Pirelli P Zero, un pneumatico che ha introdotto innovazioni cruciali per l'epoca, come un calettamento di 17 pollici e soluzioni tecnologiche avanzate per garantire stabilità a velocità superiori ai 300 km/h.

Oggi, Pirelli offre una versione moderna del P Zero dedicata alla Ferrari F40, con misure 245/40 R17 all’anteriore e 335/35 R17 al posteriore, disponibile nel catalogo Pirelli Collezione. Il P Zero continua a garantire elevate prestazioni su strada, ma con un occhio alla sicurezza e affidabilità che le tecnologie moderne possono offrire.

Per la Ferrari F50, lanciata nel 1995, Pirelli ha sviluppato il P Zero Corsa System, un pneumatico progettato per le massime prestazioni in pista e su strada. Le misure dedicate alla F50 sono 245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore, e il P Zero Corsa si distingue per la sua stabilità e precisione di guida, caratteristiche che lo rendono ideale per l’uso anche in pista.

Il recente lancio del P Zero Corsa System per la Ferrari Enzo ha completato la gamma di pneumatici dedicati alle supercar Ferrari. Con misure 245/35 R19 all’anteriore e 345/35 R19 al posteriore, questo pneumatico è stato sviluppato insieme ai collaudatori Ferrari, mantenendo il carattere sportivo dell'originale ma con una maggiore sicurezza, grazie alle più recenti mescole utilizzate.

LaFerrari e LaFerrari Aperta: prestazioni estreme con il P Zero Corsa Asimmetrico 2

La collaborazione tra Pirelli e Ferrari si estende anche ai modelli più recenti e tecnologicamente avanzati, come LaFerrari del 2013 e LaFerrari Aperta del 2016. Entrambe le vetture sono equipaggiate con il P Zero Corsa Asimmetrico 2, pneumatico ultra high performance sviluppato per le supercar più estreme. Derivato dalle tecnologie utilizzate nel motorsport, e in particolare dalla Formula 1, il P Zero Corsa Asimmetrico 2 offre un’aderenza eccezionale, unita a una precisione di guida che soddisfa le esigenze dei conducenti più esigenti.

Questo pneumatico rappresenta il risultato di decenni di ricerca e sviluppo di Pirelli nel campo delle alte prestazioni, portando su strada tecnologie originariamente sviluppate per la pista.

Con il lancio del Cinturato P7 per la Ferrari GTO, Pirelli completa una gamma di pneumatici dedicati alle supercar Ferrari che spazia dai modelli classici come la F40 e la F50, fino alle moderne LaFerrari e LaFerrari Aperta. La lunga collaborazione tra Pirelli e Ferrari continua a garantire prestazioni di eccellenza, combinando tecnologie all'avanguardia con una profonda attenzione al design e alla storia delle vetture. Il GTO Legacy Tour 2024 ha segnato un importante traguardo, portando sulle strade europee una leggenda dell’automobilismo e il ritorno di un pneumatico iconico.