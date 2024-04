Pirelli P Zero R e Trofeo RS: l'esclusiva scelta di Porsche per la Taycan

Porsche ha scelto i pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS per il restyling della sua Taycan, con una particolare attenzione per la variante più sportiva della gamma, la Taycan Turbo GT.

Questa selezione sottolinea l'impegno di Porsche nella ricerca delle prestazioni ottimali e di un'esperienza di guida superlativa.

Il Pirelli P Zero R è progettato per l'uso quotidiano, ma senza compromessi sulla performance, adatto per coloro che desiderano il meglio in ogni situazione. Grazie all'esperienza di Pirelli come fornitore di pneumatici per auto ad alte prestazioni, il P Zero R è stato sviluppato per esaltare il comfort e l’autonomia della Taycan, mantenendo stabilità anche ad alte velocità grazie a una carcassa bi-tela robusta e una mescola multi-mescola che garantisce aderenza eccellente.

Per gli amanti della pista, il P Zero Trofeo RS rappresenta la scelta ideale. Sicuro su strada e implacabile in circuito, questo semi-slick incorpora mescole avanzate derivanti dall'esperienza rally di Pirelli, offrendo prestazioni senza precedenti, specialmente su asciutto. La collaborazione tra Pirelli e il collaudatore Lars Kern ha permesso di perfezionare queste gomme per l'uso al Nürburgring, dove la Taycan Turbo GT ha raggiunto velocità superiori ai 300 km/h.

Entrambi i modelli presentano la marcatura Elect di Pirelli, un pacchetto di tecnologie che valorizza le auto elettriche, assicurando una sinergia perfetta con le caratteristiche uniche delle auto alimentate a batteria.

In aggiunta a questi modelli specifici, Pirelli offre una vasta gamma di opzioni per la Taycan, come il P Zero, P7 All Season, P7 Blue e P Zero Winter, con dimensioni che variano tra i 19 e i 21 pollici, dimostrando il continuo impegno di Pirelli nella diversificazione e innovazione tecnologica per soddisfare ogni esigenza di guida.