Pirelli presenta i pneumatici sensorizzati per Audi RS 4 Avant Edition 25 Year

Pirelli rinnova la sua storica collaborazione con Audi Sport per l’equipaggiamento della nuova Audi RS 4 Avant edition 25 years.

Per celebrare il 25° anniversario della station wagon sportiva, Pirelli offre due opzioni di pneumatici all'avanguardia: i P Zero Corsa per l’uso stradale e i P Zero Trofeo RS per l’uso in pista, entrambi nella misura 275/30R20.

Il P Zero Corsa, derivato dalle tecnologie sviluppate da Pirelli per il mondo racing, garantisce prestazioni elevate, trazione eccezionale, comfort e sicurezza sul bagnato, rendendolo ideale per la guida sportiva su strada.

Per l'uso in circuito, Pirelli ha sviluppato il P Zero Trofeo RS, un semi-slick omologato per l'uso stradale che offre stabilità, resistenza allo stress, aderenza e costanza di rendimento. Questi pneumatici sono equipaggiati con la tecnologia Cyber e abbinati al sistema Track Adrenaline, che funziona da "assistente virtuale" per una gestione ottimale delle gomme in pista.

Il sistema Track Adrenaline comprende pneumatici sensorizzati connessi a un’app su smartphone, che trasmette informazioni in tempo reale sulle condizioni dei pneumatici. Questo sistema utilizza sensori Pirelli Cyber e un modulo GPS ad alte prestazioni per fornire dati telemetrici, migliorando così l'esperienza di guida in pista. Grazie a questo innovativo assistente virtuale, i piloti possono monitorare la pressione dei pneumatici, misurare i tempi e definire le traiettorie durante la guida.

La collaborazione tra Pirelli e Audi RS 4 risale al lancio del primo modello, 25 anni fa. Pirelli è stato il partner esclusivo per i pneumatici della famiglia P Zero, inclusi modelli come la RS 4 competition, la RS Q8 e la RS 3, che hanno stabilito record al Nürburgring rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Oggi, Pirelli offre una gamma completa di pneumatici per Audi RS, con 36 omologazioni che coprono pneumatici estivi, invernali e specifici per la pista.

Questa nuova offerta di Pirelli per l’Audi RS 4 Avant edition 25 years rappresenta un ulteriore passo avanti nella storica partnership tra le due aziende, continuando a spingere i confini dell'innovazione e delle prestazioni nel settore automobilistico.