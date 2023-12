Pirelli Supplier Day, premiati i 5 migliori fornitori a livello globale

L’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità, all’innovazione continua, alla qualità delle materie prime e dei servizi, e alla competitività sono state al centro del Pirelli Supplier Day, la giornata che ogni anno Pirelli dedica ai suoi fornitori.

L’edizione 2023 si è svolta oggi nell’Headquarters a Milano, con la partecipazione del Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera e del CEO, Andrea Casaluci, e ha coinvolto una rappresentanza di queste aziende, grandi, medie e piccole provenienti da 18 Paesi, presenti oltre 70 fra quelle ritenute “strategic suppliers” e che rappresentano circa il 40% degli acquisti globali annuali del Gruppo. Le 5 che nell’ultimo anno si sono distinte sono state premiate dal Chief Procurement Officer, Andrea Maganzani.

“La nostra azienda si pone sempre obiettivi ambiziosi che non sarebbero possibili senza il supporto di chi lavora al nostro fianco. La condivisone con tutta la catena di approvvigionamento dei valori e dei target aziendali ci permette di migliorarci sempre, in particolare nel campo della sostenibilità e dell’innovazione. Elementi strategici che ci permettono di confermare la leadership globale nel segmento High Value e negli indici di sostenibilità” ha commentato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli.

Il Supplier Day 2023 è stata anche l’occasione per ribadire l’approccio Open Innovation di Pirelli, che prevede il coinvolgimento di fornitori, università e innovation hub nel continuo processo d’innovazione nello sviluppo di nuovi prodotti, valorizzando sempre di più i nuovi materiali bio-based, riciclati e nanopolimeri innovativi. Molta attenzione, durante il Supplier Day, è stata dedicataall’eccellenza dell’intera catena del valore di tutti i fornitori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dell’azienda. Tra questi, è stato posto particolare accento agli obiettivi di sostenibilità, ad esempio il raggiungimento della carbon neutrality prevista per il 2030 e la riduzione progressiva dei materiali da origine fossile grazie all’innovazione e alla ricerca sulle fonti rinnovabili o riciclate. Già nel 2023, grazie alla collaborazione della propria catena di fornitura, Pirelli ha lanciato sul mercato il pneumatico P Zero E con più del 55% di materiali di origine naturale e riciclati, come validato da Bureau Veritas. Nel 2021, peraltro, Pirelli aveva già presentato il primo pneumatico al mondo certificato FSC (Forest Stewardship Council), per il quale è assicurata la totale tracciabilità delle materie prime di origine forestale lungo tutta la catena di fornitura e garantisce che le piantagioni da cui vengono ricavati i componenti naturali per i pneumatici siano gestite in modo da preservarne la diversità biologica e recare dei benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, favorendo al contempo la loro sostenibilità economica.

Alla cerimonia ha partecipato anche il velista Ambrogio Beccaria che, a bordo del suo Class40 “Alla Grande Pirelli”, ha appena conquistato la vittoria nella Transat Jacques Vabre, la regata oceanica di oltre 5.000 miglia nell’Oceano Atlantico, lungo la “rotta del caffè” fra la Francia e l’isola di Martinica. Una barca capace di conquistare risultati di eccellenza proprio grazie all’innovazione voluta dal suo skipper, Beccaria, e al lavoro compiuto dal cantiere che l’ha realizzata. Un’ulteriore testimonianza dell’importanza del lavoro di squadra.

Queste le aziende premiate nell’edizione 2023 per le diverse categorie dei Pirelli Supplier Award:

Sustainability

HIMILE Mechanical Science and Technology (Shandong) Co. LTD, fornitore di stampi per la vulcanizzazione;

Quality

Quechen Silicon Chemical Co., Ltd, fornitore di silice;

Innovation

VI-grade GmbH, fornitore di simulatori virtuali;

Performance

ABRASIVI & ADESIVI, fornitore di nastri adesivi;

Excellence Award

Indorama Ventures Mobility Cremona S.p.A, fornitore di materiali tessili di rinforzo.