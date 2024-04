Polestar 4: il nuovo SUV coupé elettrico debutta in Italia

Il nuovo Polestar 4 fa il suo grande debutto in Italia, presentandosi per la prima volta al pubblico presso lo Space di Milano.

Questo lancio segue l'entusiasmante presentazione in Cina nel 2023, segnando l'arrivo di Polestar nel mercato italiano con le prime consegne che prenderanno il via ad agosto 2024.

Gli appasionati italiano hanno ora l'opportunità unica di esplorare da vicino il Polestar 4 presso il Polestar Space di Milano e, a breve, anche a Roma dalla seconda metà di maggio. Questo evento non solo permette ai clienti di immergersi nelle innovative caratteristiche del SUV coupé elettrico, ma offre anche la possibilità di ricevere consulenze personalizzate da esperti del settore.

Il nuovo Polestar 4 si distingue nel panorama automobilistico attuale per il suo design audace e per le soluzioni tecniche innovative. La decisione di eliminare il lunotto tradizionale a favore di uno schermo ad alta definizione che riproduce le immagini catturate da una telecamera sul tetto rappresenta una svolta per l'esperienza dei passeggeri, offrendo una visuale ampliata e immersiva.

Il continuo impegno di Polestar verso la sostenibilità, costruito sulla premium Sustainable Experience Architecture (SEA), utilizzando materiali riciclati e sostenibili per gli interni. Con una potenza massima di 400 kW (544 CV), il Polestar 4 promette prestazioni eccezionali senza compromettere l'agilità e la sicurezza, posizionandosi come una delle proposte più interessanti per chi cerca un veicolo elettrico di alta gamma.

Il debutto del nuovo Polestar 4 in Italia non è solo un'importante pietra miliare per il marchio, ma segna anche un passo avanti nel percorso verso una mobilità più sostenibile e innovativa. Con la sua combinazione unica di design, tecnologia e impegno ambientale, Polestar 4 è pronto a ridefinire le aspettative per il futuro dei SUV coupé elettrici.