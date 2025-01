Polestar Arctic Circle: la nuova collezione ispirata al rally debutta alla FAT Ice Race 2025

Polestar amplia il proprio universo ad alte prestazioni con la collezione Arctic Circle, una gamma esclusiva di vetture che si ispirano al mondo del rally e ne trasmettono la filosofia sulle strade innevate.

Dopo il successo della Polestar 2 Arctic Circle, presentata nel 2022 come esemplare unico, il brand svedese ha deciso di estendere il concept ai modelli Polestar 3 e Polestar 4, creando una famiglia completa di auto pensate per affrontare condizioni estreme senza rinunciare allo stile e alla tecnologia.

Il debutto ufficiale della collezione avverrà il 1° febbraio 2025, in occasione della FAT Ice Race di Zell am See, un evento simbolo della passione per le competizioni su ghiaccio. “La collezione Arctic Circle evidenzia il nostro DNA unico in termini di prestazioni, radicato nel motorsport e influenzato dal design scandinavo”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar. “Sviluppiamo le nostre vetture in condizioni estreme all'interno del Circolo Polare Artico in Svezia e, alla FAT Ice Race, dimostreremo che su ghiaccio nulla può competere con una Polestar”.

Dal rally alle strade innevate: la filosofia Arctic Circle

La collezione Arctic Circle nasce da un'idea precisa: portare sulle strade il know-how maturato nelle competizioni. Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics di Polestar, ha avuto un ruolo chiave nel progetto, traducendo la sua esperienza nelle gare di rally svedesi in soluzioni ingegneristiche che esaltano la guida su neve e ghiaccio.

“Con Polestar 2 Arctic Circle abbiamo creato qualcosa di straordinario. Portare quella stessa formula ai nostri nuovi SUV è stato sia un divertimento che una sfida”, spiega Rydholm. “Abbiamo lavorato con i nostri partner leader nel settore tech per introdurre soluzioni su misura che enfatizzano il nostro DNA prestazionale, rendendo queste vetture incredibilmente piacevoli da guidare”.

Soluzioni tecniche e dettagli esclusivi

Le vetture della collezione Arctic Circle seguono una filosofia progettuale precisa: assetto rialzato, sospensioni ottimizzate e componenti studiati per la guida in condizioni estreme. Tra gli elementi distintivi troviamo: Ammortizzatori Öhlins regolabili a tre vie per una dinamica su misura; Pneumatici Pirelli chiodati specializzati per una trazione perfetta su neve e ghiaccio; Cerchi OZ Racing con il nuovo design esclusivo “Rally Legend”, sviluppato in anteprima mondiale; Fari Quad Evo di Stedi, progettati per offrire visibilità ottimale nelle condizioni più difficili; Sedili Recaro, pensati per garantire massimo supporto e comfort anche nelle curve più impegnative.

A completare l'offerta, una gamma di accessori esclusivi tra cui sci, portapacchi, soluzioni di stoccaggio e attrezzature di recupero, sviluppate grazie a partnership strategiche con brand affini alla filosofia Polestar.

Con la collezione Arctic Circle, Polestar non solo rafforza il proprio legame con il mondo del motorsport, ma dimostra come tecnologia e design possano trasformare un'auto in un'esperienza di guida senza compromessi. Il pubblico potrà ammirare da vicino queste vetture uniche il 1° febbraio 2025 alla FAT Ice Race, dove la sfida sul ghiaccio sancirà il debutto della nuova generazione Arctic Circle.