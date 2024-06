Porsche Italia rinnova partnership con Nautor Swan

Porsche Italia rafforza il proprio legame con gli sport acquatici confermando, per il secondo anno consecutivo, la partnership con Nautor Swan,

il prestigioso marchio finlandese specializzato nella produzione di imbarcazioni a vela di lusso con proprietà italiana. Dopo il successo dello scorso anno, i due brand tornano nuovamente insieme per le tappe italiane del "The Nations League", l'esclusivo circuito di regate organizzato da ClubSwan Racing, la divisione sportiva di Nautor Swan.

Presenza nelle Regate Italiane

In occasione delle tappe italiane di The Nations League 2024, che si terranno ad Alghero dal 25 al 29 giugno e a Porto Cervo dal 16 al 21 settembre, Porsche Italia sarà presente come Mobility Partner di ClubSwan Racing. La gamma E-Performance di Porsche, composta da Panamera E-Hybrid, Cayenne E-Hybrid e la rinnovata Taycan elettrica, esprimerà la visione della Casa di Stoccarda di una mobilità sportiva e sostenibile.

Dichiarazioni dei Partner

"Rinnoviamo con entusiasmo la nostra collaborazione con Nautor Swan, un partner con il quale condividiamo una storia di passione, sportività e competizione. Come Porsche Italia, siamo legati al mondo degli sport acquatici dal 2019, avvicinandoci prima al kitesurf e poi alla vela sportiva, nella quale ritroviamo un mondo affine per l'eccellenza stilistica, la ricerca tecnologica e lo spirito di avventura,” ha commentato Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia.

Giovanni Pomati, CEO di Nautor Group, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Porsche Italia anche quest'anno. Questa collaborazione celebra una visione comune, fondata su valori condivisi di innovazione, performance eccezionale, sostenibilità e amore per lo sport. Non poteva esserci un connubio migliore."

Nautor Swan e il Mondo delle Regate

Fondata nel 1966, Nautor Swan è riconosciuta a livello globale per le sue imbarcazioni a vela ad alte prestazioni, caratterizzate da eleganza, qualità, performance, innovazione e affidabilità. Con una struttura all'avanguardia a Pietarsaari, il BTC, un Global Service con quattro hub nel Mediterraneo e 18 punti di assistenza, Nautor offre servizi completi, gestiti da ClubSwan Racing, Brokerage e Charter.

Nautor Swan ha costruito oltre 2.350 yacht tra i 36 e i 131 piedi, suddivisi in quattro linee principali: ClubSwan Yachts, Swan Yachts, Swan Maxi Yachts e la divisione yacht a motore. ClubSwan Racing rappresenta un punto di riferimento nell'organizzazione di regate di yacht ad alte prestazioni, con eventi di alto livello come il Nations Trophy e la Rolex Swan Cup.

La partnership rinnovata tra Porsche Italia e Nautor Swan non solo rafforza i legami tra le due aziende ma sottolinea anche l'importanza della sostenibilità e dell'innovazione nel settore degli sport acquatici e della mobilità.