Porsche On Board 2024 tra Sport e E-Performance

Porsche Italia torna a far battere i cuori degli appassionati con la sesta edizione di Porsche On Board, l'evento dedicato agli sport outdoor che unisce adrenalina, avventura e sostenibilità.

Dal 2019, Porsche On Board rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della velocità e delle prestazioni elevate, quest'anno con un tocco di sostenibilità grazie alla gamma E-Performance.

La stagione 2024 prenderà il via a Campione del Garda, promettendo sei weekend di pura adrenalina in alcune delle località più suggestive e esclusive d'Italia, sia al mare che in montagna. Ogni tappa offrirà un mix di attività sportive e l'opportunità di vivere la sportività firmata Porsche in modo unico.

Le Tappe e le Attività

La manifestazione comprenderà attività acquatiche come E-foil, Kitesurf e Wing Foil, protagonisti delle tappe di Campione del Garda (8-9 giugno), Gizzeria (6-7 luglio) e Maccarese (7-8 settembre). Queste discipline adrenaliniche saranno affiancate da attività montane come l’arrampicata, il trekking e l’E-bike, che animeranno le tappe di Cortina d’Ampezzo (12-14 luglio), Bormio (19-21 luglio) e Selva di Val Gardena (31 agosto – 1 settembre).

Ogni weekend sarà un'esperienza immersiva, con la possibilità di testare i modelli Taycan, Panamera E-Hybrid e Cayenne E-Hybrid di Porsche. La Taycan Roof Tent Experience aggiungerà un tocco unico, permettendo ai partecipanti di passare una notte sotto le stelle in una tenda da tetto Porsche Tequipment, combinando avventura e comfort.

Innovazione e Sostenibilità

La gamma E-Performance di Porsche sarà il cuore pulsante di tutte le attività outdoor. I modelli Taycan, Panamera E-Hybrid e Cayenne E-Hybrid offriranno prestazioni elevate con un'attenzione particolare alla sostenibilità. La Taycan Roof Tent Experience è un esempio di come Porsche riesca a combinare il lusso con l'avventura, offrendo un'esperienza unica in sintonia con la natura.

“Siamo entusiasti di tornare con la sesta edizione del Porsche On Board, che dal 2019 vede Porsche Italia al fianco delle discipline sportive più in voga del momento come il Kitesurf, da quest’anno per la prima volta tra i giochi internazionali di Parigi”, afferma Massimiliano Cariola, Direttore Marketing Porsche Italia. “La nostra idea è quella di riunire gli appassionati della disciplina e amanti del Marchio in luoghi speciali e offrire loro l’opportunità di vivere un’esperienza unica con il nostro brand”.

Il Campionato “Porsche On Board”

Una delle novità più entusiasmanti dell’edizione 2024 è il Campionato Porsche On Board, che vedrà la partecipazione di venti atleti professionisti. Le discipline in gara includono Kitesurf e, per la prima volta, il Wing Foil. Le competizioni si svolgeranno in diverse modalità, dalla regata alla tecnologica GPS Formula, offrendo un banco di prova per l’innovativo sistema di competizione Porsche.

Il Campionato non è solo una sfida sportiva, ma un evento di rilevanza nazionale. Le gare, inserite nel calendario della Federazione Italiana Vela, contribuiscono alla classifica del titolo italiano assoluto di Wing Foil e Kitesurf. Questo rende il Campionato Porsche On Board un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport acquatici e per chi ama vivere le emozioni forti.

Un'Esperienza Unica con Porsche

Porsche On Board non è solo competizione. È un’occasione per vivere esperienze uniche, immersi in paesaggi mozzafiato e accompagnati dalla potenza e dall'innovazione della gamma E-Performance di Porsche. Ogni tappa offrirà attività diverse, permettendo ai partecipanti di esplorare nuove discipline e di godere del piacere della guida sportiva, sia su strada che in off-road.

Con la sesta edizione di Porsche On Board, Porsche Italia continua a spingere i confini dell’innovazione e della sostenibilità, offrendo esperienze indimenticabili ai suoi appassionati. Dal mare alla montagna, ogni tappa è pensata per combinare adrenalina e prestazioni, rimanendo fedele allo spirito di avventura che caratterizza il marchio. Gli appassionati possono aspettarsi un’estate di emozioni forti, in cui la passione per lo sport e l’eccellenza ingegneristica si fondono in un evento unico nel suo genere.