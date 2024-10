PressMediaLAB diventa il centro media e ufficio stampa per BYD

PressMediaLAB è diventata ufficialmente il centro media e ufficio stampa per il colosso BYD.



La tech company, leader mondiale sul mercato e innovatore primario della tecnologia applicata in tutti i settori ai massimi livelli, vuole affermare i suoi valori e le sue qualità attraverso una comunicazione consistente, strutturata e solida.



Come centromedia, avremo il compito di supportare il posizionamento del brand e dei prodotti BYD sul mercato, utilizzando tutti i canali disponibili per massimizzare l’awarness e il suo primato tecnologico.

Come ufficiostampa, supporteremo le pubbliche relazioni e i legami con i media e gli opinion leader, costruendo rapporti solidi con giornalisti, content creators e tutte le realtà editoriali e in grado di generare interesse per un’ampia platea.