PUIG WOMEN'S AMERICA'S CUP: Luna Rossa Prada Pirelli: il team femminile trionfa nel match race contro i britannici

Il team femminile di Luna Rossa Prada Pirelli ha ottenuto una vittoria straordinaria nel match race contro il team britannico, confermando la superiorità del suo equipaggio e la bontà del progetto New Generation,

creato per formare i nuovi campioni della vela italiana. La regata, disputata in condizioni difficili con vento instabile e onde formate, ha visto le ragazze di Luna Rossa dominare dall'inizio alla fine, senza mai cedere terreno agli avversari.

Un Match Race di Pura Eccellenza

Luna Rossa è partita subito forte, mantenendo la testa della regata sin dalle prime fasi. Nella prima bolina, il team italiano ha preso il controllo della gara spostandosi sulla sinistra del campo di regata, superando la prima boa in vantaggio. Grazie a una perfetta esecuzione delle manovre e a una concentrazione impeccabile, Luna Rossa ha continuato ad aumentare il distacco, dimostrando una straordinaria capacità di controllo e gestione della gara. Nonostante i tentativi del team britannico, Luna Rossa non ha mai lasciato spazio per una rimonta, vincendo con merito.

Il Progetto New Generation: Un Successo su Tutta la Linea

Questa vittoria segue il successo del team giovanile di Luna Rossa alla UniCredit America’s Cup, confermando il valore del progetto New Generation, voluto dal team al termine della scorsa campagna di Coppa America. Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dai giovani e dalle ragazze: "Questa vittoria e quella dei giovani sono motivo di orgoglio per tutto il team. La nostra visione si è rivelata corretta, e il programma di formazione ha dato i suoi frutti."

Il Lavoro di Squadra alla Base del Successo

Simone Salvà, allenatore dei team femminili e giovanili, ha sottolineato come la vittoria sia stata il frutto di un lungo percorso di allenamenti: "Le ragazze hanno dimostrato di essere molto brave, nonostante la poca esperienza nel match race. Questo risultato è il culmine di tanto lavoro e allenamento, e siamo fieri del team che abbiamo costruito."

Anche Jacopo Plazzi, coordinatore del progetto Youth & Women, ha espresso il suo entusiasmo: "Siamo orgogliosi di questo gruppo. Donne e giovani hanno creato qualcosa di speciale, dimostrando un grande spirito di squadra dentro e fuori dall’acqua."

Una Vittoria che Apre Nuove Strade

La vittoria del team femminile di Luna Rossa Prada Pirelli non solo rafforza la posizione del team italiano nel panorama della vela internazionale, ma getta anche le basi per una nuova generazione di talenti pronti a farsi strada nelle future competizioni. Con il successo sia del team giovanile che femminile, Luna Rossa conferma la validità del progetto New Generation, destinato a formare i campioni della vela del futuro.

Il percorso del team femminile di Luna Rossa, culminato con questa straordinaria vittoria, rappresenta un passo importante non solo per il progetto di formazione del team italiano, ma anche per il futuro della vela femminile a livello internazionale.