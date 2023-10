Raffaele Fusilli CEo Renault Italia riceve @CEOforLife Award

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, ha ricevuto il @CEOforLife Award nella categoria Health, grazie al progetto Human First Program, sviluppato dal Gruppo Renault.

Frutto della collaborazione tra ingegneri, esperti del LAB (laboratorio di incidentologia, biomeccanica e studi del comportamento umano) e vigili del fuoco, Human First Program è un articolato programma che si pone l’obiettivo di migliorare ogni giorno la sicurezza di tutti, di chi è a bordo delle auto, ma anche degli altri utenti della strada. Si propone, infatti, di prevenire gli incidenti, gestirli nel modo migliore e ridurne il numero, avvalendosi anche dell’intelligenza artificiale.

Ricevere questo premio è una notizia che mi riempie d’orgoglio: Human First Program è un progetto straordinario che si è tradotto nella realizzazione della rivoluzionaria concept car H1st Vision dotata di 20 tecnologie innovative capaci di fungere da “angelo custode” per la salute del conducente, dei passeggeri e dei pedoni. Questo modello introduce innovazioni in materia di sicurezza attiva, attraverso un sistema di monitoraggio e assistenza alla salute del conducente. Mettere al centro l’uomo è il nostro obiettivo e Human First Program ne è l’ennesima conferma. Raffaele FUSILLI, A.D. Renault Italia