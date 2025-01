Ram 1500 RHO e Laramie Night Edition debuttano in Europa al Salone di Bruxelles 2025

Fino al 19 gennaio 2025, gli appassionati di motori avranno l'opportunità di ammirare in anteprima europea il nuovo Ram 1500 RHO e il raffinato Laramie Night Edition al Salone dell'Auto di Bruxelles.

Protagonisti indiscussi dello stand di Ram Trucks, i due modelli incarnano perfettamente le esigenze dei clienti europei: robustezza e prestazioni per le avventure off-road più estreme, unite a uno stile elegante e una tecnologia avanzata per chi cerca un pick-up premium.

L'evento segna un'importante pietra miliare per il marchio americano, rappresentato in Europa da Klintberg & Way, uno dei principali rivenditori autorizzati del brand. Scopriamo insieme i dettagli di questi due modelli che promettono di ridefinire il mercato europeo dei pick-up.

Ram 1500 RHO: l'off-road senza compromessi

Presentato come il pick-up più avanzato della gamma Ram, il Ram 1500 RHO è stato progettato per affrontare qualsiasi tipo di terreno, garantendo prestazioni eccezionali e un design robusto che non passa inosservato.

Al cuore di questo modello troviamo il potente motore Hurricane High Output (H/O) Single-Six Turbo (SST) da 3,0 litri, in grado di erogare 540 CV e una coppia massima di 706 Nm. Questo motore appartiene alla famiglia Stellantis Hurricane Twin-turbo e si distingue per offrire più potenza e coppia rispetto ai tradizionali motori V8, garantendo al contempo un maggiore risparmio di carburante e minori emissioni.

"Abbiamo progettato il Ram 1500 RHO per i clienti europei che cercano un pick-up capace di affrontare le sfide più estreme con stile e sicurezza", ha dichiarato un portavoce di Klintberg & Way.

Progettato per onquistare qualsiasi terreno

Il Ram 1500 RHO è dotato di una sospensione posteriore a cinque bracci con molle a spirale, che migliora la maneggevolezza e il comfort di guida, offrendo un 40% in più di articolazione rispetto alle tradizionali molle a balestra. Inoltre, con una altezza da terra di 30 cm e pneumatici da 35 pollici, il pick-up supera senza difficoltà gli ostacoli più impegnativi.

Il veicolo è equipaggiato con un ripartitore di coppia attivo BorgWarner e un assale posteriore Dana 60 con differenziale autobloccante elettronico, che garantiscono stabilità e trazione ottimali anche sui terreni accidentati. A completare il quadro ci sono gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2, che assicurano una guida fluida sia su strada che in off-road.

In termini di capacità, il RHO può vantare un carico utile di 650 kg e una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate, rendendolo il pick-up ideale per chi ha bisogno di un veicolo potente e versatile.

Tecnologia e comfort all'avanguardia

L'interno del Ram 1500 RHO è un concentrato di tecnologia e comfort premium. I sedili anteriori, rivestiti in pelle, sono regolabili elettricamente in 12 posizioni, con funzione massaggio e impostazioni di memoria. La plancia, realizzata a mano, è impreziosita da un badge personalizzato con il numero di telaio del veicolo e un logo RHO ricamato.

Il sistema di infotainment è affidato alla quinta generazione del sistema Uconnect, che offre un’esperienza d’uso fluida e intuitiva. Con oltre 50 pollici di schermi digitali combinati, tra cui un touchscreen centrale da 14,5 pollici e un display passeggero da 10,25 pollici, i passeggeri possono accedere a numerose funzionalità di intrattenimento e controllo del veicolo.

Inoltre, il Ram 1500 RHO è dotato di un Head-Up Display a colori e di un sistema audio Harman Kardon da 900 watt, con 19 altoparlanti e un subwoofer da 10 pollici, per un’esperienza sonora coinvolgente.

Laramie Night Edition: eleganza e prestazioni

Accanto al RHO, il pubblico europeo potrà ammirare anche il Ram 1500 Laramie Night Edition, una versione del pick-up che punta su uno stile sofisticato e dettagli esclusivi.

Questa edizione speciale è alimentata dal nuovo motore SST Hurricane Standard Output da 3,0 litri, che eroga 420 CV e 636 Nm di coppia, garantendo prestazioni elevate in ogni condizione.

Design distintivo e interni premium

L’esterno del Laramie Night Edition si distingue per la sua elegante finitura nera, che comprende dettagli come maniglie delle portiere, specchietti e griglia frontale. I cerchi da 22 pollici in alluminio verniciato nero e le pedane laterali aggiungono un tocco di sportività al design complessivo.

All’interno, il pick-up offre un ambiente raffinato e tecnologicamente avanzato. I passeggeri possono godere di un touchscreen da 14,4 pollici, sedili riscaldati e ventilati, e un sistema audio Harman Kardon premium.

"Con il Laramie Night Edition vogliamo offrire ai nostri clienti europei un pick-up che unisca stile, comfort e prestazioni, perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero", ha spiegato un portavoce di Klintberg & Way.

Servizi di connettività avanzati

A partire dal 2025, i clienti europei potranno usufruire del nuovo pacchetto di servizi di connettività Ram. Il sistema, gratuito per i primi 12 mesi, offre funzionalità come localizzazione in tempo reale del veicolo, avvisi di geofencing, e notifiche di comportamenti di guida critici. In caso di emergenza, il sistema garantisce una comunicazione diretta con le forze dell’ordine e un’assistenza 24/7.

Con il debutto europeo del Ram 1500 RHO e del Laramie Night Edition, Ram Trucks si prepara a conquistare il mercato europeo dei pick-up premium. Le prestazioni eccezionali, unite a un design distintivo e a una tecnologia avanzata, rendono questi modelli la scelta ideale per chi cerca potenza, stile e comfort in un unico veicolo.