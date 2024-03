RAM Trucks: partner ufficiale MXGP 2024, innovazione e sport

RAM Trucks Europe rinnova il proprio impegno come partner ufficiale del Campionato Mondiale MXGP per la stagione 2024, consolidando una collaborazione che affonda le radici nel 2022.

L'annuncio evidenzia il profondo legame tra il brand e il mondo delle competizioni sportive, con il Campionato Mondiale FIM di Motocross che si conferma una delle massime espressioni dello spirito competitivo e dell'eccellenza tecnica.

Un Partenariato di Successo

La sinergia tra RAM Trucks Europe e il Campionato Mondiale MXGP si è rivelata vincente fin dal suo esordio, con un significativo impatto sulla visibilità del brand e sul coinvolgimento dei fan. Questa collaborazione permette ai veicoli RAM di essere presenti sui circuiti di gara in tutto il mondo, accanto al paddock e lungo la pista, ma anche su tutti i materiali legati all'organizzazione degli eventi.

Innovazione e Prestazione: Il RAM 1500 TRX

Protagonista indiscusso di questa partnership è l'iconico RAM 1500 TRX, un modello che rappresenta l'apice della tecnologia e della potenza del marchio americano. Con un motore HEMI® V-8 da 6,2 litri sovralimentato capace di erogare 702 cavalli, e un cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti, il RAM 1500 TRX è un vero e proprio gigante delle prestazioni, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Questo veicolo non solo si distingue per la sua capacità e durata, ma anche per l'eleganza degli interni e l'attenzione al comfort di guida, confermandosi un punto di riferimento nel segmento dei pick-up.

Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe, ha espresso grande entusiasmo per il rinnovo di questa partnership: "Supportare il Campionato Mondiale MXGP per un'intera stagione è stata un'esperienza unica. Siamo fieri di continuare questo cammino insieme, portando la nostra visione di sportività e potenza nei circuiti di tutto il mondo. Quest'anno, inoltre, il Campionato sarà un'occasione per presentare il nuovissimo RAM 1500 MCA 2025, che simboleggia l'innovazione continua del nostro marchio."

Anche David Luongo, CEO di Infront Moto Racing, ha mostrato grande soddisfazione per la prosecuzione della collaborazione: "RAM Trucks Europe ha portato un valore aggiunto significativo al nostro sport, condividendo la stessa passione per il mondo offroad. Attendiamo con ansia di iniziare la nuova stagione insieme, celebrando la competizione e lo spirito sportivo che ci unisce."

Uno Sguardo al Futuro

Con il rinnovo della partnership per la stagione 2024, RAM Trucks Europe e il Campionato Mondiale MXGP si confermano alleati strategici nello sviluppo e nella promozione dello sport motoristico a livello internazionale. L'impegno del marchio nel supportare le competizioni sportive si traduce in un contributo fondamentale per il successo degli eventi, con un occhio sempre rivolto all'innovazione e al futuro del settore automobilistico e sportivo.

La collaborazione tra RAM Trucks Europe e il Campionato Mondiale MXGP si rafforza, portando con sé una visione condivisa di eccellenza, performance e passione per lo sport, pronta a entusiasmare gli appassionati di motori e offroad in tutto il mondo.