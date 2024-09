Range Rover Sport SV EDITION TWO, lusso e potenza in un design moderno e sportivo

La Range Rover Sport SV EDITION TWO ridefinisce il concetto di lusso sportivo, portando avanti la tradizione di eccellenza nel segmento dei SUV ad alte prestazioni.

Con un design sviluppato intorno alle prestazioni e quattro nuovi temi per il 2024, questa edizione esclusiva offre ai clienti un’esperienza di guida dinamica e raffinata.

Un'estetica potente e distintiva

La nuova Range Rover Sport SV EDITION TWO si presenta con temi di design unici, ciascuno dei quali è stato attentamente curato per garantire una presenza imponente su strada. Tra le opzioni troviamo il Blue Nebula Matte, il Ligurian Black Gloss, il Marl Grey Gloss e il Sunrise Copper Satin, ciascuno caratterizzato da tinte esterne audaci accostate a finiture in fibra di carbonio e sedili SV Performance. Gli interni possono essere personalizzati con tessuti innovativi o pelle Windsor, per creare uno spazio che combina lusso e performance sportive.

Ogni versione è dotata di dettagli esclusivi, come il marchio SV sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale e sulle soglie, enfatizzando l’identità di lusso sportivo della vettura. Inoltre, i cerchi in lega forgiati da 23 pollici e le pinze freno personalizzate conferiscono alla vettura un tocco finale di stile e dinamismo.

Prestazioni elevate e tecnologia avanzata

Sotto il cofano, la Range Rover Sport SV EDITION TWO è equipaggiata con un potente motore V8 Twin-Turbo MHEV da 635 CV e 750 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La velocità massima raggiunge i 290 km/h, rendendo questo SUV uno dei più veloci nella sua categoria. Il peso ridotto, grazie all'uso di materiali leggeri come i freni carboceramici e il cofano in fibra di carbonio, contribuisce a migliorare le prestazioni e l'efficienza aerodinamica.

Per i clienti che desiderano spingere le prestazioni al limite, la vettura è dotata di pneumatici Michelin Pilot Sport S 5, sviluppati in collaborazione con Michelin, che offrono una tenuta eccezionale nelle curve e un’accelerazione laterale fino a 1,2 G sull’asciutto. Le opzioni per i pneumatici invernali o all-season garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni più difficili.

Tecnologia e comfort interni

Gli interni della Range Rover Sport SV EDITION TWO riflettono una perfetta fusione tra lusso e sportività. I sedili anteriori SV Performance, dotati di pannelli in fibra di carbonio, poggiatesta integrati e supporti scolpiti, sono stati progettati per offrire massimo comfort e stabilità durante la guida ad alte prestazioni. Regolabili a 16 vie, i sedili offrono anche funzionalità di riscaldamento, raffrescamento e massaggio. La tecnologia Body and Soul Seat (BASS), di serie, eleva ulteriormente l'esperienza di guida, migliorando la connessione tra conducente e vettura.

Anche i sedili posteriori sono stati progettati per garantire comfort e dinamicità, con un design più sportivo e imbottiture laterali pronunciate, mantenendo però la reclinazione elettrica e la suddivisione 60/40.

Il volante ridisegnato presenta una sagomatura ergonomica e l'esclusivo pulsante illuminato SV Mode, che consente di attivare immediatamente la modalità di guida più performante. Gli innovativi paddle al volante incorporano tecnologia LED Edge-Lighting, con i simboli +/- che si illuminano di bianco all'accensione e diventano rossi quando la modalità SV è attivata.

Personalizzazione senza compromessi

La nuova Range Rover Sport SV EDITION TWO permette ai clienti di personalizzare l'estetica della vettura con un'ampia gamma di opzioni. È possibile scegliere tra cerchi in lega da 22 pollici Diamond-Turned con contrasto Satin Dark Grey, diverse colorazioni delle pinze freno e vari pacchetti di finiture in fibra di carbonio, inclusi il Satin Forged Carbon Fibre Pack e il Twill Carbon Fibre Pack.