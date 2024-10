Renault 4 E-Tech Electric: quattro collaborazioni esclusive per una mobilità sostenibile al Salone di Parigi 2024

Renault svela una delle novità più attese del Salone dell'Auto di Parigi 2024: la Renault 4 E-Tech Electric.

Per rendere ancora più memorabile questo lancio, Renault ha stretto collaborazioni esclusive con quattro start-up francesi, presentando un ecosistema di mobilità elettrica composto da un aereo, un mini-caravan, una moto elettrica e una moto d’acqua. L’obiettivo? Dimostrare che la transizione verso l’elettrico abbraccia ogni mezzo di trasporto, con soluzioni sostenibili ed emozionanti.

Le collaborazioni di “4 movimenti”

Proseguendo il successo del programma di collaborazione “5 movimenti” lanciato con la Renault 5, Renault punta ora su “4 movimenti”, un’iniziativa che unisce design avanguardistico e innovazione tecnica per esplorare la mobilità elettrica su terra, mare e aria. I partner coinvolti in questa iniziativa sono Aura Aero, Carapate Aventure, Ateliers HeritageBike e Searider, ciascuno impegnato a ridefinire i confini della mobilità del futuro.

Aura Aero: l’aereo elettrico Intégrale E

Aura Aero, start-up di Tolosa, presenta l'Intégrale E, un aereo elettrico biposto che rappresenta una rivoluzione nel settore del trasporto aereo sostenibile. Con un'autonomia di un'ora e una ricarica rapida di meno di 30 minuti, l'Intégrale E garantisce un’esperienza di volo ecologica e innovativa, rendendo il cielo più sostenibile.

Carapate Aventure: il mini-caravan retrò

Carapate Aventure riporta in auge i mini-caravan con il suo teardrop trailer leggero e compatto. Facile da trainare grazie al suo peso ridotto (solo 560 kg), questo caravan è perfetto per chi cerca avventure su quattro ruote senza rinunciare al comfort. Prodotto vicino a Nantes, il design retrò del caravan si sposa perfettamente con la Renault 4.

Ateliers HeritageBike: moto elettrica Heritage Spirit Scrambler

Ateliers HeritageBike, con sede ad Annecy, ha progettato la Heritage Spirit Scrambler, una moto elettrica che unisce tecnologia avanzata e lusso artigianale. Dotata di un motore da 7 kW e un'autonomia di 110 km, questa moto elettrica dallo stile anni '80 è perfetta per gli appassionati di design e performance, con un tocco di eleganza sostenibile.

Searider: moto d’acqua elettrica Seacruiser

Searider, la start-up delle Alpi Marittime, propone Seacruiser, una moto d’acqua elettrica che raggiunge i 55 km/h sull’acqua. Con un'autonomia di 90 minuti, Seacruiser è ideale per chi ama vivere l'acqua in modo dinamico e sostenibile, conquistando sia sportivi esperti che principianti grazie al suo design innovativo ispirato alla Renault 4.

Un’esperienza immersiva al Salone di Parigi

Renault non si limita a esporre la Renault 4 E-Tech Electric, ma offre un’esperienza completamente immersiva al Salone di Parigi. Lo stand, aperto su tutti i lati, invita i visitatori a scoprire la mobilità del futuro attraverso questi quattro esclusivi oggetti di design elettrico, tutti accomunati dal colore Blu Celeste, lo stesso della Renault 4 del 1962.

Questa sinergia tra Renault e le start-up francesi non è solo un omaggio alla storia della mobilità, ma rappresenta un passo deciso verso un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I visitatori del Salone potranno pre-ordinare questi quattro oggetti direttamente in loco, in attesa del loro lancio ufficiale nella primavera del 2025.