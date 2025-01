Renault 5 e Alpine A290: Auto dell'Anno 2025, un trionfo che segna la storia

Il prestigioso premio Car of the Year 2025 ha incoronato due icone del panorama automobilistico europeo: la Renault 5 e la Alpine A290.

In una cerimonia spettacolare tenutasi al Salone Internazionale dell'Automobile di Bruxelles, queste due vetture hanno conquistato il cuore della giuria composta da 60 esperti provenienti da 23 Paesi europei.

La competizione, tra le più serrate degli ultimi anni, ha visto sfidarsi sette modelli finalisti, tutti accomunati da tecnologie avanzate e un forte focus sull'elettrificazione. Alla fine, la Renault 5 ha primeggiato con 353 punti, distanziando la seconda classificata Kia EV3, che ha raccolto 291 punti. Completa il podio la Citroën ë-C3 con 215 punti. Una performance sorprendente anche per la Dacia Duster, quarta con 172 punti, seguita da Hyundai Inster (168 punti), Cupra Terramar (165 punti) e Alfa Romeo Junior, che ha chiuso la classifica con 136 punti.

Un premio che parla di tradizione e innovazione

Con questo successo, Renault si conferma leader nella transizione verso una mobilità sostenibile. Dopo la vittoria della Renault Scenic nel 2024, la casa francese riesce nell'impresa di aggiudicarsi il titolo per due anni consecutivi, un traguardo che non si vedeva dal 1995-1996, quando Fiat vinse con Punto e Bravo.

Fabrice Cambolive, CEO di Renault, ha commentato con entusiasmo: “Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per il nostro impegno verso un futuro elettrico accessibile a tutti. La Renault 5 non è solo una macchina, ma un simbolo di modernità e tradizione.”

A ritirare il premio insieme a lui, Philippe Krief, CEO di Alpine, ha sottolineato il valore della Alpine A290: “Con questo modello vogliamo portare il piacere della guida sportiva nel mondo dell’elettrico. Questo riconoscimento ci sprona a continuare su questa strada.”

La rinascita di un'icona: Renault 5

La Renault 5 è un'auto che fa leva sulla nostalgia, ma guarda al futuro. Riprendendo le linee della storica utilitaria degli anni '70, il nuovo modello si presenta con motorizzazioni 100% elettriche, tecnologie avanzate e un design che combina modernità e tradizione. La scelta della giuria premia non solo la capacità di innovare, ma anche di mantenere un forte legame con la storia del marchio.

Alpine A290: performance elettrica dal cuore sportivo

La Alpine A290, sorella sportiva della Renault 5, rappresenta un'interpretazione futuristica della guida sportiva. Pensata per chi cerca adrenalina ed emozioni, questa hot hatch elettrica promette prestazioni di alto livello con un design audace che richiama le storiche vittorie del marchio nelle competizioni.

Una nuova veste per il Car of the Year

L’edizione 2025 del premio Car of the Year ha portato una ventata di novità. La cerimonia di premiazione, organizzata in stile Eurovision, ha voluto celebrare non solo le auto, ma anche i valori di inclusività e sostenibilità che stanno trasformando il settore automotive. Il presidente della giuria, Soren Rasmussen, e la giornalista britannica Vicky Parrott hanno condotto l’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dei maggiori brand europei.

L’impatto sul mercato europeo

Il riconoscimento della Renault 5 e della Alpine A290 come Auto dell’Anno avrà sicuramente un impatto significativo sul mercato europeo. Le due vetture incarnano la svolta verso una mobilità elettrica accessibile, senza rinunciare a stile e prestazioni. Il premio rappresenta un segnale forte per i competitor: l’innovazione deve partire dalle radici, combinando tradizione e futuro.

La sfida ora è quella di consolidare questo successo sul mercato. Renault e Alpine puntano a conquistare il pubblico con modelli che uniscono emozione e sostenibilità. E i riflettori su Bruxelles lo hanno già confermato: la rivoluzione è appena iniziata.