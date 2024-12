Renault 5 E-Tech Electric: l’icona che ridefinisce il piacere di guida elettrico

Renault si prepara a rivoluzionare il segmento delle city car elettriche con la Renault 5 E-Tech Electric, che segna il debutto della nuova piattaforma AmpR Small.

Questa soluzione, progettata specificamente per i veicoli elettrici del segmento B, offre prestazioni di livello superiore, comfort eccezionale e un design che richiama l’iconica R5, senza rinunciare all’efficienza e alla sostenibilità.

Un’architettura dedicata al piacere di guida. Il segreto del successo di Renault 5 E-Tech Electric risiede nella piattaforma AmpR Small, sviluppata per ottimizzare agilità, manovrabilità e comfort. Il sistema multilink al retrotreno, solitamente riservato a modelli di fascia alta, garantisce stabilità in curva e fluidità su strade dissestate. Gli ammortizzatori, tarati per gestire il peso aggiuntivo della batteria, offrono un controllo eccellente anche su terreni irregolari, assicurando un’esperienza di guida piacevole sia in città che fuori.

L’avantreno, mutuato da Clio e Captur e perfezionato con uno sterzo ad alta precisione (13,7:1), consente di affrontare le curve con agilità, richiedendo soli 2,6 giri del volante da un’estremità all’altra. In città, il diametro di sterzata di 10,3 metri rende l’auto incredibilmente manovrabile, ideale per gli spazi ristretti.

Prestazioni elettriche di eccellenza. Il motore elettrico da 110 kW (150 CV) con coppia istantanea di 245 Nm offre un’accelerazione fluida e dinamica: da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi. Con una batteria da 52 kWh e un’autonomia fino a 410 km (WLTP), la Renault 5 E-Tech Electric è pronta a soddisfare le esigenze quotidiane e i viaggi a medio raggio.

Per garantire efficienza e comfort, il sistema di gestione della batteria include un innovativo circuito di raffreddamento liquido. Inoltre, la tecnologia di ricarica integra un convertitore AC/DC compatto, riducendo il peso complessivo del sistema a soli 105 kg.

Frenata e sicurezza ai massimi livelli. La Renault 5 E-Tech Electric introduce il sistema frenante One Box, che combina frenata rigenerativa ed elettrica in modo completamente disaccoppiato, offrendo una transizione fluida e una risposta immediata del pedale. Questa tecnologia assicura non solo un controllo ottimale in tutte le condizioni, ma anche una sensazione di guida sportiva e sicura.

La sicurezza passiva è un altro punto di forza: la piattaforma AmpR Small è stata progettata per garantire la massima protezione in caso di impatto. Soluzioni come il Fireman Access, il sistema Pyroswitch e il QR Code QRescue offrono un supporto fondamentale ai soccorritori in caso di emergenza.

Design, comfort e sostenibilità. Renault 5 E-Tech Electric punta anche sul comfort acustico e termico, con soluzioni innovative come il sistema di isolamento Smart Cocoon, la pompa di calore per l’abitacolo e il parabrezza acustico di serie. La batteria, collocata sotto il pianale, abbassa il centro di gravità, migliorando la stabilità e riducendo il consumo energetico.

Infine, la filosofia sostenibile di Renault emerge nella scelta di materiali ecologici e nella tecnologia del motore elettrico privo di terre rare, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Versatilità senza precedenti. Un ulteriore vantaggio è la capacità di traino fino a 500 kg, una caratteristica unica nel segmento delle city car elettriche, che amplia le possibilità di utilizzo della Renault 5 E-Tech Electric, rendendola ideale per ogni esigenza.

Con la sua combinazione di tecnologia avanzata, design emozionale e prestazioni eccellenti, Renault 5 E-Tech Electric non è solo un’auto, ma una promessa di piacere di guida per una nuova generazione di veicoli elettrici.