Renault 5 E-Tech Electric: l’icona pop che guida la transizione elettrica

La Renault 5 originale ha segnato un’epoca, diventando un’icona pop che ha accompagnato milioni di famiglie nel cambiamento sociale ed economico degli anni '70 e '80.

Con la crisi petrolifera e l’aumento delle esigenze di mobilità, la “R5” è stata una soluzione versatile e conveniente per le famiglie europee, rappresentando una delle auto più amate della storia automobilistica.

Oggi, Renault ha deciso di riportare in vita questa leggenda, adattandola alle sfide contemporanee. La Renault 5 E-Tech Electric è pronta a diventare il simbolo della transizione elettrica, unendo il fascino del passato con le tecnologie più avanzate. Il design accattivante, l’esperienza di guida elettrica e le funzionalità digitali la rendono una city-car in grado di rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile.

Design: un'icona retro-futurista

La Renault 5 E-Tech Electric ha saputo reinterpretare con successo l'iconico design della R5 originale, fondendo il passato con un’estetica contemporanea che attira sia gli amanti della tradizione sia le nuove generazioni. Il design retro-futurista si basa su tre elementi chiave: la Renault 5 originale, la Supercinq e la Renault 5 Turbo, riprendendo i tratti caratteristici e modernizzandoli. I fari Full LED con firma luminosa esclusiva, i grandi parafanghi e i colori pop iconici, come il Giallo Pop e il Verde Pop, richiamano la vivacità degli anni '70.

Le proporzioni moderne si riflettono nei cerchi da 18’’ disponibili in tutte le versioni, con pneumatici sviluppati da Continental e Goodyear per garantire prestazioni ottimali. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di soli 3,92 metri e una larghezza di 1,77 metri, la rendono perfetta per la città, mentre le ampie carreggiate e i ridotti sbalzi assicurano un look dinamico e una guida sicura.

Interni: un mix di stile e spazio

All'interno, la Renault 5 E-Tech Electric offre un design che combina elementi vintage e moderni. La plancia a due livelli si ispira alle generazioni precedenti della Renault 5, con un quadro strumenti rettangolare dagli angoli smussati e dettagli rivestiti che donano un tocco di eleganza. Nella versione alto di gamma Iconic Cinq, troviamo una firma luminosa 'Renault 5' retroilluminata che arricchisce l’abitacolo.

I sedili, decorati con una struttura a 'H', richiamano l'iconica R5 Turbo, ma sono realizzati con materiali moderni e sostenibili, come il jeans riciclato al 100% utilizzato nella versione Techno. Questa scelta di materiali, robusti e rispettosi dell’ambiente, aumenta l'atmosfera pop e allegra della vettura, mentre nella versione Iconic Cinq i sedili offrono una combinazione di grigio e giallo arabescato, con un '5' stampato che sottolinea l’identità del modello.

Tecnologia: innovazione e personalizzazione

Renault 5 E-Tech Electric è un concentrato di tecnologia avanzata, progettata per migliorare l’esperienza di guida e la vita a bordo. Il sistema OpenR Link con Google integrato, disponibile nelle versioni Techno e Iconic Cinq, garantisce una connettività avanzata e una gestione semplificata dei comandi. Il doppio display orizzontale, con il driver display da 10” e il display multimediale centrale da 10’’, crea un ambiente moderno e interattivo, perfetto per chi cerca un’esperienza di guida immersiva e personalizzabile.

L'interfaccia grafica pop, con oltre 128 combinazioni di colori, texture e densità, permette di adattare l'abitacolo all'umore del conducente, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica. Inoltre, l’avatar Reno funge da copilota virtuale, assistendo il conducente in modo interattivo e offrendo suggerimenti utili per ottimizzare l’autonomia e la gestione delle funzioni dell’auto.

Autonomia: fino a 410 Km per la città e oltre

La Renault 5 E-Tech Electric offre un'autonomia fino a 410 km con la batteria da 52 kWh, grazie alla piattaforma elettrica AmpR Small, pensata per ottimizzare le prestazioni nel segmento B. La batteria agli ioni di litio utilizza una chimica NMC (Nichel Manganese Cobalto) e un sistema di raffreddamento liquido per migliorare l'efficienza e la durata. La ricarica rapida in corrente continua a 100 kW permette di ottenere l'80% di carica in soli 30 minuti, rendendo la R5 perfetta per viaggi lunghi e ricariche rapide durante brevi soste.

In un secondo momento sarà disponibile una versione con batteria da 40 kWh, pensata per chi necessita di un'autonomia minore, ma comunque capace di coprire fino a 312 km, rendendo la Renault 5 E-Tech Electric un'auto versatile e adatta a diversi stili di vita.

Sostenibilità e produzione responsabile “made in France”

Renault ha scelto di produrre la Renault 5 E-Tech Electric in Francia, nell’hub industriale ElectriCity situato nel nord del paese, in un ecosistema di fornitori a breve distanza. Le batterie sono assemblate presso lo stabilimento di Douai, che ha fatto parte della produzione della R5 originale, mentre il motore elettrico e altri componenti chiave provengono dal sito di Cléon.

Il contributo di The Future is NEUTRAL, divisione specializzata nell’economia circolare, ha permesso di raggiungere tassi record di riciclabilità: l’88,6% dei materiali del veicolo e il 26,4% di componenti provenienti da circuiti di economia circolare, stabilendo nuovi standard per la sostenibilità nel settore.

Divertimento e tecnologia in città e oltre

La nuova Renault 5 elettrica si distingue da subito per un carattere dinamico e divertente, offrendo una guida divertente con il suo tipico "go-kart feeling". Durante il test drive sulla Coista Azzurra. Con un autonomia di oltre 400 km, ci si dimentica l'ansia da autonomia anche fuori città. Con le tre modalità di guida gestibili con il Driving Mode (Eco, Comfort e Sport), la Renault 5 si adatta a diversi stili di guida, garantendo efficienza, comfort e divertimento. L'infotainment basato su Android, sviluppato in collaborazione con LG e Qualcomm, offre un'esperienza tecnologica fluida e avanzata, perfettamente integrata nel design del veicolo, che richiama la passione e la cura dei dettagli di Renault.

Una city-car per tutti

Con un prezzo d’ingresso stimato in 27.900 euro, Renault 5 E-Tech Electric vuole rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico ampio. Si posiziona come un’auto alla portata di tutti, mantenendo quel tocco di pop che ha reso la R5 una leggenda nel passato. Grazie al mix di design iconico, tecnologia e sostenibilità, la Renault 5 E-Tech Electric è destinata a lasciare il segno come la city-car di riferimento della nuova era elettrica.

Renault 5 E-Tech Electric non è solo un’auto: è un simbolo di cambiamento, un’evoluzione che fonde il meglio del passato con la tecnologia del futuro, unendo performance, accessibilità e rispetto per l'ambiente.