Renault 5 E-Tech Electric: l’innovazione al servizio del conducente

Renault 5 E-Tech Electric rappresenta un nuovo capitolo nel mondo delle city car elettriche, coniugando innovazione tecnologica e un approccio centrato sul conducente.

Questo modello, fedele al DNA delle "voitures à vivre", punta a rendere ogni viaggio un’esperienza intuitiva e coinvolgente grazie a funzionalità all’avanguardia e una nuova dimensione di interazione.

Un’accoglienza calorosa e personalizzata

L’esperienza a bordo inizia prima ancora di salire in auto. Quando il conducente si avvicina, la Renault 5 E-Tech Electric lo riconosce e lo accoglie con un movimento delle luci dei fari Full LED e un’animazione luminosa che coinvolge indicatori di carica e firme luminose. All’interno, la sequenza continua con un gioco grafico sui display, accompagnato da una colonna sonora esclusiva composta da Jean-Michel Jarre.

Spazio e versatilità senza compromessi

Nonostante le dimensioni compatte, la Renault 5 offre spazio e comfort per quattro adulti, con un bagagliaio da 326 litri – tra i più capienti della categoria – e soluzioni di stivaggio intelligenti. I passeggeri godono di un’abitabilità sorprendente, grazie al passo lungo e alla progettazione ergonomica.

Tecnologia connessa per una vita digitale senza interruzioni

A bordo, il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato offre fluidità e potenza grazie a un processore di ultima generazione. La compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, sia tramite cavo che wireless, consente un’esperienza d’uso intuitiva. Con oltre 50 app disponibili, tra cui Amazon Music, Waze e Spotify, ogni momento diventa un’opportunità per intrattenimento e produttività.

Reno: l’avatar che rende la tecnologia umana

Il vero protagonista tecnologico è Reno, l’avatar virtuale che trasforma la relazione tra conducente e auto. Questo copilota digitale offre supporto per la guida, suggerimenti per ottimizzare l’autonomia e risposte rapide alle domande più frequenti. Grazie all’intelligenza artificiale, Reno è in grado di interagire in modo naturale, anticipando le necessità del conducente.

Sicurezza al top nel segmento

Con ben 26 ADAS (dispositivi di assistenza alla guida), la Renault 5 E-Tech Electric si distingue per la guida autonoma contestuale di livello 2 e funzioni avanzate di sicurezza come la frenata automatica post-incidente e il Safety Score, che educa a una guida più responsabile.

Un futuro elettrico e responsabile

Renault 5 E-Tech Electric non è solo un’auto, ma un’esperienza su misura, che spazia dalla sicurezza personalizzata alle modalità di guida MULTI-SENSE per adattarsi a ogni esigenza. Con la sua visione innovativa, Renault continua a confermare il suo impegno per una mobilità elettrica accessibile e umana.