Renault Ampere, Luca De Meo lascia la guida: Recasens è il nuovo Ceo

Cambio al vertice per Ampere, il cuore pulsante della strategia elettrica di Renault Group.

Dopo aver guidato la nuova divisione dalla sua nascita, Luca de Meo ha ufficialmente passato il testimone a Josep Maria Recasens, fino a oggi Chief Operating Officer della struttura. Una nomina all’insegna della continuità operativa e strategica, come ha sottolineato lo stesso de Meo, che ha ricordato come dal 2022 i due abbiano lavorato fianco a fianco per trasformare Ampere da progetto visionario a realtà industriale. “Con Josep Maria alla guida, Ampere continuerà ad accelerare come punta di diamante della trasformazione elettrica per Renault e per l’industria europea”, ha dichiarato il CEO del gruppo.

Recasens raccoglie l’eredità di un progetto che ha già dato prova di validità, e lo fa in una fase chiave: con il lancio della nuova Twingo elettrica e il primo Software Defined Vehicle europeo previsti entro il 2026, e una gamma elettrica di segmento C attesa nel 2028, la sfida si fa ora ancora più ambiziosa. L’obiettivo, chiarito in più occasioni, è quello di ridurre i costi del 40% e rendere Ampere il punto di riferimento dell’intera industria elettrica europea. “Sono entusiasta di guidare questo team verso il futuro”, ha dichiarato Recasens, ribadendo l’impegno a consolidare il ruolo di leadership tecnologica del Gruppo Renault nel settore.

Nato professionalmente in SEAT S.A., Recasens è entrato in Renault nel 2021 per dirigere la strategia e lo sviluppo del business, contribuendo in modo diretto al piano Renaulution. In poco tempo, è diventato una figura centrale nella costruzione di Ampere, fino a ricoprire il ruolo di COO e ora quello di CEO. Il nuovo assetto dirigenziale vede anche Marie Ollier alla guida delle Risorse Umane di Ampere, Sandra Gomez con la responsabilità del Piano Prodotto e della Strategia, e Vittorio d’Arienzo come Product Global Leader per tutti i veicoli della divisione.

L’ingresso di Ollier e Gomez nel Leadership Team di Ampere rappresenta un ulteriore passo nella strutturazione manageriale del polo elettrico, a conferma del grande fermento che caratterizza l’azienda. Dai veicoli all’infrastruttura software, dalla pianificazione industriale alle risorse umane, tutto il progetto si muove nella direzione di una mobilità intelligente, sostenibile e made in Europe. E proprio questo sarà il tratto distintivo della nuova fase che si apre: un’industria europea dell’auto in grado non solo di reggere la competizione globale, ma di guidare la trasformazione.

Ampere, con il suo ecosistema integrato e una roadmap già tracciata fino al 2030, si prepara dunque a entrare in una nuova stagione sotto la guida di Recasens. Con l’appoggio di un team consolidato e una visione chiara, Renault dimostra ancora una volta di voler restare al centro della rivoluzione elettrica in Europa.