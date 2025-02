Renault e Geely rafforzano la loro partnership con un nuovo investimento in Brasile

Il Gruppo Renault e Geely Holding Group rafforzano la loro collaborazione con un nuovo accordo strategico in Brasile.

L’intesa prevede che Geely diventi azionista di minoranza di Renault do Brasil, beneficiando dell’accesso alle risorse produttive e commerciali del marchio francese nel Paese sudamericano. L’accordo, ancora soggetto alle approvazioni regolatorie, si inserisce in un piano più ampio volto a consolidare la presenza di entrambi i gruppi nel settore dei veicoli a zero e basse emissioni.

Un passo strategico per crescere nel mercato latinoamericano

Il Brasile rappresenta il 44% delle vendite di veicoli in America Latina, rendendolo un mercato chiave per qualsiasi costruttore globale. Con questa mossa, Renault punta a rafforzare la propria posizione industriale nello Stato del Paranà, dove già opera con due stabilimenti nel complesso Ayrton Senna a São José dos Pinhais. Questi impianti verranno messi a disposizione della nuova collaborazione per produrre modelli elettrificati destinati sia a Renault sia a Geely.

Dal punto di vista commerciale, Renault do Brasil diventerà il distributore ufficiale della gamma di veicoli a basse e zero emissioni di Geely, consentendo al colosso cinese di accelerare il proprio ingresso nel mercato brasiliano sfruttando l’esperienza e la rete distributiva del partner francese.

Un’alleanza che rafforza una sinergia già collaudata

Non è la prima volta che Renault e Geely uniscono le forze. La loro collaborazione ha già portato alla nascita di una joint venture in Corea del Sud e alla creazione di Horse, un polo globale specializzato in motori e trasmissioni. Questo nuovo capitolo in Brasile conferma la volontà di entrambi i gruppi di condividere risorse e competenze per affrontare le sfide della transizione energetica nell’industria automobilistica.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha commentato: «Abbiamo già costruito con Geely un rapporto basato sulla fiducia e sull’efficienza. Questa nuova operazione in Brasile ci consentirà di rafforzare la nostra impronta industriale e di consolidare la nostra posizione in un mercato strategico.»

Eric Li, Chairman di Geely Holding Group, ha sottolineato: «Lavorare con partner di livello mondiale ci permette di essere più efficienti e di creare valore per i nostri clienti nel mondo.»

L’impatto economico della partnership

L’ingresso di Geely in Renault do Brasil rappresenta un’opportunità strategica per entrambi i gruppi. Da un lato, Renault potrà consolidare la propria posizione in un mercato in forte evoluzione, dall’altro Geely avrà un accesso privilegiato a un’infrastruttura produttiva e distributiva già consolidata.

Dal punto di vista macroeconomico, questa collaborazione potrebbe avere effetti positivi sul settore automobilistico brasiliano, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro e stimolando l’adozione di tecnologie più sostenibili. Inoltre, l’investimento di Geely testimonia l’attrattività del mercato brasiliano per gli investitori internazionali, rafforzando il ruolo del Paese come hub per la mobilità elettrificata in America Latina.

Con questa nuova partnership, Renault e Geely non solo rafforzano la loro collaborazione globale, ma pongono anche le basi per un’espansione solida e duratura nel mercato brasiliano. In un’epoca in cui il settore automobilistico sta attraversando una profonda trasformazione, le alleanze strategiche si confermano una chiave per la crescita e la competitività a livello internazionale.