Renault e SUEZ: una partnership strategica per l’economia circolare nell’automotive

Il Gruppo Renault e SUEZ, due leader rispettivamente nel settore automobilistico e nella gestione dei rifiuti, hanno rafforzato la loro collaborazione strategica

con un nuovo accordo volto ad accelerare lo sviluppo dell’economia circolare nell’industria automotive europea. Questa collaborazione ha un nome: The Future Is NEUTRAL, un'iniziativa congiunta che mira a creare una filiera di riciclo completamente chiusa, in grado di trasformare i veicoli a fine vita in nuove risorse per la produzione di auto.

L’obiettivo di questa partnership è supportare l’intero settore automobilistico nella transizione ecologica, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la disponibilità di materiali riciclati e componenti provenienti dall’economia circolare. The Future Is NEUTRAL rappresenta una piattaforma aperta che offre soluzioni innovative a tutti gli attori della filiera, dai costruttori agli OEM, fino ai clienti finali.

Un modello virtuoso di economia “Car-to-Car”



Alla base di questo progetto c’è la filosofia del “Car-to-Car”, ovvero il recupero dei veicoli a fine vita per produrre nuovi veicoli, massimizzando l’utilizzo di materiali riciclati. Il Gruppo Renault apporta alla partnership un’esperienza unica nell’eco-design e nella gestione dell’intero ciclo di vita del veicolo, dalle fasi di progettazione alla fine del ciclo. Le capacità industriali di Renault, in particolare attraverso il suo impianto Refactory a Flins, primo stabilimento europeo interamente dedicato alla mobilità circolare, rappresentano un punto di forza importante per lo sviluppo di questa economia.

D’altra parte, SUEZ mette in campo la sua vasta esperienza nella gestione dei rifiuti e nel riciclo industriale. La sua competenza si estende dalla raccolta e selezione dei materiali, fino alla produzione su larga scala di materie prime riciclate, pronte per essere riutilizzate nel settore automobilistico. Questa sinergia consentirà di rispondere alle sfide cruciali che il settore automotive dovrà affrontare nei prossimi anni, come l’approvvigionamento sostenibile di materie prime e la riduzione della dipendenza dai materiali vergini.

L’impegno di The Future Is NEUTRAL



The Future Is NEUTRAL propone soluzioni circolari a 360 gradi per l’industria automobilistica. Questo significa un supporto completo che va dalla progettazione eco-sostenibile alla gestione dei veicoli fuori uso, fino al riciclo dei componenti e delle materie prime. Già oggi, il 30% delle attività di riciclo sono operative e remunerative, ma l’obiettivo è ambizioso: portare questa percentuale su scala industriale, includendo anche il riciclo delle batterie in un ciclo chiuso. Questa visione