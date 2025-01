Renault Filante Record 2025: un tributo all'innovazione e alla storia della velocità

Renault alza l'asticella dell'innovazione con la sua nuova demo-car, la Filante Record 2025.

Un nome carico di storia e significato, che rende omaggio a due pietre miliari dell'automobilismo: la 40 CV des Records e la leggendaria Étoile Filante. Due vetture che, rispettivamente negli anni Venti e Cinquanta, hanno infranto record di velocità e resistenza, scrivendo pagine memorabili nella storia della Marca francese.

Oggi, con la Filante Record 2025, Renault si prepara a battere nuovi primati, ma questa volta all'insegna dell'efficienza aerodinamica e della sostenibilità. L'obiettivo della demo-car è infatti quello di ridefinire gli standard di consumo e autonomia nel primo semestre del 2025. Un vero e proprio laboratorio tecnologico su quattro ruote, nato per esplorare il futuro dell'elettrico attraverso materiali innovativi, peso ridotto e soluzioni aerodinamiche all'avanguardia.

Un nome che racconta la storia dei record

La scelta del nome Filante Record 2025 non è casuale, come spiega Sylvia dos Santos, Responsabile Strategia Naming presso la Direzione Global Marketing Renault:

«Proprio quest'anno, che celebriamo il centenario dei primi record della 40 CV des Records, questa demo-car rappresenta un omaggio alla nostra tradizione sportiva e tecnologica. Renault ha sempre utilizzato le competizioni e i record come banco di prova per innovare e sviluppare soluzioni all'avanguardia per la mobilità del futuro.»

Due veicoli da leggenda hanno ispirato il progetto, incarnando lo spirito pionieristico che ha sempre contraddistinto il marchio Renault.

Étoile Filante: la velocità fatta auto

Il nome Filante rimanda all'Étoile Filante, la monoposto sperimentale che, nel 1956, stupì il mondo stabilendo impressionanti record di velocità sul lago salato di Bonneville, negli Stati Uniti: 306,9 km/h su un chilometro, 308,85 km/h su cinque chilometri, 307,7 km/h su un miglio, 280,8 km/h su cinque miglia

L'Étoile Filante adottava soluzioni tecniche d'avanguardia per l'epoca, ispirate al settore aeronautico: una turbina a gas da 270 CV capace di spingere l'auto fino a 28.000 giri/minuto.Un design affusolato, con pinna posteriore stabilizzatrice. Una struttura tubolare leggera, rivestita in poliestere. Una trasmissione Transfluid, poi evoluta in semi-automatica sulla Renault Frégate.

Oltre a rafforzare la notorietà di Renault negli Stati Uniti, l'Étoile Filante permise al marchio di sperimentare nuove soluzioni su aerodinamica, manovrabilità e frenata ad alte velocità.

«Il termine Filante richiama anche il verbo francese "filer", che significa scivolare veloce, allungarsi, e ben rappresenta il profilo longilineo della nostra nuova concept car, sviluppata con un meticoloso lavoro di ottimizzazione aerodinamica.» - Sylvia dos Santos.

40 CV des Records: resistenza e velocità senza compromessi

Se il nome Filante evoca la velocità pura, Record rimanda invece alla 40 CV des Records, un'auto nata per battere primati di resistenza e affidabilità. Progettata negli anni '20, questa monoposto dalla carrozzeria affusolata conquistò numerosi record tra il 1925 e il 1926: Velocità media su 3 ore (1925, Montlhéry), Velocità media su 500 km e 500 miglia, Record delle 24 ore di Montlhéry (1926): 4.167,578 km percorsi a una media di 173,649 km/h

Questa incredibile prestazione fu resa possibile grazie a un motore 6 cilindri in linea da oltre 9.000 cm3, capace di erogare 150 CV, e a una carrozzeria ultra-leggera in legno, metallo e simil-pelle.

«Il nome Record è anche un omaggio alla meno nota Nervasport des Records, che nel 1934 stabilì ben 12 record internazionali, tra cui quello delle 48 ore, con 8.037 km percorsi a una media di 167,445 km/h.» - Sylvia dos Santos.

100 anni di record, 100 anni di Losanga

Il 2025 non segna solo il centenario dei primi record della 40 CV des Records, ma anche quello di un altro simbolo iconico di Renault: il logo a forma di losanga.

«La 40 CV des Records fu tra i primi veicoli a sfoggiare il nuovo logo Renault, un simbolo di innovazione e progresso che accompagna la Marca da 100 anni.» - Sylvia dos Santos.

Renault Filante Record 2025: il futuro dell'efficienza

Oggi, con la Filante Record 2025, Renault ridefinisce il concetto di record, puntando non più solo sulla velocità, ma sull'efficienza e sulla leggerezza. Il futuro dell'automobile si costruisce guardando al passato, reinterpretandolo con tecnologie moderne e soluzioni innovative.

Con questa demo-car, Renault dimostra che la mobilità elettrica può essere sinonimo di prestazioni, autonomia e sostenibilità, spingendo ancora una volta i confini dell'innovazione. Il tutto, senza mai dimenticare la propria storia e i primati che hanno reso il marchio francese un pioniere dell'automobilismo.