Renault full hybrid e-tech, l'ibrido a 360 gradi di nuova generazione ispirato alla formula 1

La mobilità sta vivendo una rivoluzione epocale, e Renault, con oltre 15 anni di esperienza nell’elettrico e più di 40 anni di successi in Formula 1, è protagonista assoluta di questa trasformazione.

Il marchio francese ha infatti lanciato sul mercato il sistema Full Hybrid E-TECH, un’innovativa motorizzazione ibrida che unisce il meglio della tecnologia derivata dalle competizioni alla praticità dell’esperienza quotidiana su strada.

La peculiarità della soluzione Renault è la sua capacità di democratizzare l’esperienza elettrica, permettendo a un pubblico sempre più vasto di godere dei benefici della guida elettrificata senza rinunciare al piacere di guida e al comfort. Questo risultato straordinario è frutto di una soluzione tecnica altamente innovativa, composta da un motore termico, due motori elettrici, una batteria e una trasmissione multimode con innesti frontali, priva di frizione e sincronizzatori. Una tecnologia che deriva direttamente dalla Formula 1, e che Renault ha saputo adattare ai veicoli di serie con risultati sorprendenti.

Il sistema Renault Full Hybrid E-TECH si basa su un'architettura "serie-parallelo", un approccio che consente di combinare il meglio delle due tipologie di propulsione, riducendo al minimo le emissioni di CO2 e offrendo una guida fluida e naturale, molto simile a quella di un'auto con cambio manuale tradizionale. L'avvio è sempre al 100% elettrico, e durante la guida urbana è possibile percorrere fino all'80% del tempo in modalità totalmente elettrica. Questo significa una significativa riduzione dei consumi, fino al 40% rispetto ai motori termici tradizionali, rendendo l’E-TECH una scelta intelligente anche per chi guida prevalentemente in città.

Fondamentale per l'efficienza di questo sistema è la frenata rigenerativa, che permette alla batteria di recuperare energia durante le decelerazioni. Renault ha introdotto due modalità di gestione della frenata rigenerativa, adattabili alle esigenze del conducente: sulle versioni da 145 cv si può scegliere tra due livelli di rigenerazione con la leva del cambio, mentre sulle più potenti versioni da 200 cv, equipaggiate con motore turbo, è possibile regolare l’intensità della rigenerazione con le palette poste dietro al volante.

"Con la tecnologia Full Hybrid E-TECH Renault ha voluto offrire una soluzione rivoluzionaria e altamente efficiente che deriva direttamente dalla nostra esperienza in Formula 1 e nel settore dell'elettrico. Questo approccio ci permette di offrire una guida emozionante e sostenibile, senza compromessi tra prestazioni ed efficienza energetica", ha dichiarato Gilles Le Borgne, Vice Presidente Esecutivo Ingegneria di Renault.

Il risultato di questa tecnologia si traduce in numeri concreti: i modelli Renault equipaggiati con motorizzazione E-TECH da 145 cv dispongono di un motore benzina 4 cilindri aspirato da 1.6 litri e di una batteria ad alto voltaggio da 1.2 kWh. Le versioni più potenti, da 200 cv, adottano invece un brillante motore benzina turbo a tre cilindri da 1.2 litri, abbinato a una batteria da 2 kWh, garantendo un'autonomia totale che varia da 900 a 1.100 km nel ciclo WLTP.

La gamma Full Hybrid E-TECH di Renault copre ogni esigenza di mercato, offrendo modelli che vanno dalla compatta Clio alla versatile Captur, fino alle più spaziose e dinamiche Symbioz e Austral, culminando nei modelli premium Espace e Rafale. Questa ampiezza di offerta testimonia l’impegno di Renault verso la mobilità sostenibile, unendo il piacere di guida, l'efficienza energetica e il comfort quotidiano.

Renault conferma così il suo ruolo di leader nella mobilità del futuro, dimostrando come l'innovazione tecnologica sviluppata in pista possa trasformare concretamente l’esperienza di guida quotidiana, offrendo una mobilità più sostenibile, intelligente e accessibile a tutti.