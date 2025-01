Renault Italia: un 2024 da record tra crescita, innovazione ed elettrificazione

Il 2024 segna un anno straordinario per il Gruppo Renault in Italia, che si conferma leader di innovazione e strategia con risultati di vendita senza precedenti.

Grazie al piano strategico Renaulution, avviato nel 2021, Renault ha consolidato la propria posizione sul mercato, registrando una crescita del 6% nelle vendite a clienti privati, con 61.275 immatricolazioni e una quota del 6,7% nel mercato retail.

I successi del brand Renault

Lanci come Captur, Clio, Espace, Rafale e Scenic E-Tech hanno rafforzato la presenza nei segmenti B, C e D, mentre la rivoluzionaria Renault 5 E-Tech Electric ha catturato l’attenzione del mercato, diventando una delle protagoniste dell’anno. Scenic E-Tech Electric, premiata “Car of the Year 2024”, ha ulteriormente sottolineato il successo del brand.

Renault ha puntato su una strategia di elettrificazione vincente: il 30% delle immatricolazioni del 2024 riguarda veicoli elettrificati, per un totale di 26.497 unità vendute. Questi risultati testimoniano l’efficacia di una gamma che unisce auto elettriche e ibride, favorendo una transizione energetica graduale e sostenibile.

Nel segmento dei veicoli commerciali, Renault ha chiuso il 2024 con una crescita del 3%, conquistando una quota di mercato dell’8,7%. Il ritorno del Renault Master, anche nella versione elettrica, ha rappresentato un momento chiave per il brand, culminato nel prestigioso riconoscimento di “Van of the Year 2025”.

Dacia: una strategia “Value for Money” che conquista l’Italia

Il 2024 è stato un anno record per Dacia, che ha rafforzato la sua posizione di leadership nel mercato privati con 91.697 immatricolazioni, in crescita del 13,6%, e una quota record del 10,1%. Modelli come Sandero, l’auto estera più venduta in Italia, e la nuova Duster, entrata tra le finaliste del premio “Car of the Year 2025”, hanno consolidato il successo del brand.

Dacia si conferma inoltre leader nel mercato GPL, con una quota del 47,24% e oltre 68.752 immatricolazioni. La tecnologia ECO-G 100, proposta su tutta la gamma, continua a soddisfare i clienti per convenienza, affidabilità e rispetto dell’ambiente.

Alpine: il sogno elettrico prende forma

Alpine ha chiuso il 2024 con una crescita a due cifre per il terzo anno consecutivo, grazie al successo della sportiva A110 (+25% rispetto al 2023). L’introduzione della Alpine A290, prima hot hatch 100% elettrica del brand, ha aperto la strada alla nuova era del marchio, unendo performance e innovazione digitale.

L’espansione degli Alpine Store, passati a 8 nel 2024, continuerà nel 2025 con l’obiettivo di ampliare la presenza sul territorio nazionale. L’anno prossimo vedrà anche il lancio della Alpine A390, seconda delle tre icone del Dream Garage, a completamento della visione elettrica del brand.

Il 2024 si chiude con risultati straordinari per il Gruppo Renault in Italia. Grazie a una strategia che valorizza innovazione, sostenibilità ed esperienza cliente, Renault, Dacia e Alpine si preparano a un 2025 ricco di novità, confermandosi protagonisti del mercato automobilistico.