Renault, Luca de Meo racconta il futturo dell'automotive

Cosa significa essere leader d’impresa in questo nuovo scenario? Lo ha raccontato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault e Presidente ACEA, nel nuovo podcast Cinque per Venti, realizzato da Chora Media in collaborazione con MSL.

In circa venti minuti Marco Bardazzi, giornalista ed esperto di comunicazione digitale, interroga uno dei maggiori protagonisti mondiali del settore automotive su cinque tematiche che possono essere di ispirazione per chi vuole comprendere meglio il settore dell’auto e gli orientamenti dei prossimi anni.

Da come nasce il brand purpose a come è cambiato il settore negli ultimi trent’anni, passando per la passione per la Formula 1, con uno sguardo sempre rivolto alle nuove generazioni: il manager italiano racconta il punto di vista di chi guida una grande azienda e ha la responsabilità della sua crescita.

Nato a Milano nel 1967, Luca de Meo si è laureato in economia aziendale all'Università Commerciale Luigi Bocconi con una tesi sull’etica d’impresa, la prima in Italia sul tema. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore automotive, de Meo ha iniziato la sua carriera professionale proprio in Renault, dove attualmente ricopre il ruolo di CEO del Gruppo.