Renault Megane R.S.Ultine aperti gli ordini in Italia

Mégane R.S. Ultime è l’ultima serie di Mégane R.S. e, più in generale, l’ultimo modello a presentare il logo Renault Sport,

in attesa degli ulteriori sviluppi di una storia che continuerà in modo diverso con Alpine, la Marca dei veicoli sportivi del Gruppo Renault.

DESIGN UNICO, ANCORA PIÙ SPORTIVO

Mégane R.S. Ultime vanta un design esclusivo che riprende i codici di Renault Sport. Quattro tinte di carrozzeria sono, pertanto, disponibili: Nero Étoilé (di serie), Bianco Nacré (in opzione a 1.145 euro ), Giallo Sirio (in opzione a 2.000 euro) per riprendere i mitici colori di Renault Sport, e Orange Tonic (in opzione a 2.000 euro) per chi ama i forti contrasti.

RICCA DOTAZIONE DI SERIE

L’equipaggiamento di Mégane R.S. Ultime in Italia comprende di serie: navigatore da 9,3’’ con sistema Hi-Fi Bose, driver display da 10’’,, Adaptive Cruise Control e sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali per le manovre. Si arricchisce anche di una delle specificità di Mégane R.S. e Mégane R.S. Trophy: la telemetria di bordo R.S. Monitor.

I cerchi in lega da 19’’ Fuji Light, il badge laterale R.S. Ultime, gli elementi di design color nero lucido (retrovisori laterali, maniglie delle porte, ecc.) e il monogramma R.S. Ultime sulla lama F1 anteriore completano la dotazione di serie per quanto riguarda la carrozzeria esterna. Il design interno, invece, si arricchisce con sedili sportivi Recaro, battitacco R.S. Ultime e targa numerata e firmata da Laurent Hurgon.

In Italia, l’elenco delle opzioni, colori a parte, si riassume nel tetto apribile elettrico panoramico (1.110 euro, nell’head-up display (520 euro) e nel telo di protezione dal design specifico (650 euro) che conquisterà i fan che avranno scelto questa vera e propria auto da collezione.