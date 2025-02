Renault nomina Eric Laforge Vicepresidente dei Servizi Commerciali

Il Gruppo Renault ha annunciato l’ingresso di Eric Laforge come nuovo Vicepresidente dei Servizi Commerciali, a partire dal 1° aprile 2025.

Laforge prenderà il posto di Xavier Martinet, che ha lasciato l’azienda, e riporterà direttamente a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, Laforge ha ricoperto ruoli di rilievo in Fiat, FCA e Stellantis, guidando brand come Jeep®, RAM e Dodge nell’area dell’Europa allargata.

Un profilo di alto livello con esperienza internazionale

Nato nel 1967, Eric Laforge si è laureato presso l’École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) di Parigi. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 in Fiat Auto, lavorando in ruoli commerciali tra Francia e Italia.

Dopo un percorso di crescita all’interno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ha ricoperto la carica di CEO FCA in Svizzera e Germania, prima di assumere la direzione di MOPAR Parts & Services tra il 2015 e il 2018.

Nel 2019 ha assunto il ruolo di Direttore Veicoli Passeggeri e Commerciali Leggeri per l’Europa Centrale di FCA, per poi diventare Responsabile Fiat Professional. Con la nascita di Stellantis, nel 2021 è stato nominato Head of Stellantis Commercial Vehicles business unit in Europe, gestendo il segmento dei veicoli commerciali a livello europeo.

Dal 2023 all’inizio del 2025, Laforge ha guidato i brand Jeep®, RAM e Dodge in Europa, rafforzandone la presenza nel mercato e contribuendo alla strategia commerciale del gruppo.

Una nomina strategica per la crescita di Renault

L’ingresso di Eric Laforge rappresenta un passaggio chiave per Renault, che punta a rafforzare la propria competitività commerciale nei mercati europei e internazionali.

Sotto la guida di Luca de Meo, il gruppo sta attuando una strategia di rilancio basata su elettrificazione, innovazione e nuovi modelli di business, e l’esperienza di Laforge sarà fondamentale per supportare questa trasformazione.

Grazie al suo background nel marketing, nelle vendite e nei servizi post-vendita, Laforge avrà il compito di ottimizzare le performance commerciali del gruppo, consolidando il posizionamento di Renault in un contesto di crescente competitività nel settore automobilistico.