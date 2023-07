Renault nuova Clio svelata la gamma Italia

Da cinque generazioni, Clio stabilisce gli standard nel suo segmento, è l’auto best seller in Francia

con 16 milioni di unità vendute nel mondo dal 1990- e non ha mai smesso di reinventarsi. Nuova Clio, attrattiva come sempre, è stata ulteriormente ottimizzata per rispondere ai desideri e alle esigenze dei clienti.

UNA GAMMA SEMPLIFICATA E RICCA DI EQUIPAGGIAMENTI

La gamma semplificata di Nuova Clio comprende ora tre allestimenti che offrono generosi equipaggiamenti – evolution, techno ed esprit Alpine. La motorizzazione offre la più ampia scelta della categoria, per cui ogni cliente potrà trovare la configurazione più adatta alle proprie abitudini di guida: ibrida, bi-fuel (benzina e Gpl), benzina o diesel. Una delle principali caratteristiche di Nuova Clio è il motore E-Tech full hybrid 145 cv: piacevole da guidare, offre ottime prestazioni ed efficienza (4,2 litri / 100 km e 95 grammi di CO 2 al km in ciclo WLTP).

La politica di marketing Renault, basata su una diversità ridotta della gamma e ridotti costi di distribuzione e produzione, fa sì che Clio possa essere proposta a prezzi e offerte di finanziamento competitivi, con un TCO particolarmente attrattivo.

ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

Nuova Clio ha un frontale attrattivo e dinamico, un logo distintivo, la firma luminosa completamente rivisitata e linee più tese, precise ed efficienti. Tutto ciò le conferisce un look più sportivo ed una personalità più spiccata, rendendola uno status symbol che trasmette emozioni più intense. Anche la tecnologia di Nuova Clio è stata aggiornata: ora tutte le versioni sono dotate di quadro strumenti digitale. L’esperienza di vita a bordo è stata migliorata con un abitacolo più accogliente e confortevole. Basta aprire la porta per notare i materiali di ottima qualità, più nobili e sostenibili.

EVOLUTION

L’allestimento entry-level evolution parte da € 17.250 o € 150 al mese. Oltre al frontale completamente ridisegnato, al nuovo logo Nouvel’R in cromo satinato spazzolato al centro della calandra e ai gruppi ottici posteriori dal look moderno con coperture trasparenti (ora disponibili su tutti gli allestimenti), saranno disponibili i nuovi fari Full LED disposti verticalmente a forma di mezza losanga e dotati di cinque moduli di fasci luminosi high-tech. Anche il paraurti posteriore è stato rivisto.

TECHNO

L’allestimento techno è disponibile a partire da € 19.950 o € 190 al mese. I sedili, i pannelli delle porte e il cruscotto sono rivestiti al 60% da tessuto Modal in cellulosa di origine biologica, noto per la straordinaria morbidezza. La base della calandra presenta ora una lama aerodinamica in tinta carrozzeria, mentre il paraurti posteriore è nero lucido. Quest’allestimento è dotato di cerchi in lega da 16” diamantati black.

Nuova Clio è disponibile in una gamma di sette eleganti tinte carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e il nuovo Grigio Aviation, una tinta con un nuovo rivestimento a triplo strato che appare tinta unita da lontano, ma diventa iridescente visto da vicino. Tutte le versioni hanno retrovisori Nero Etoilé, lo stesso colore della shark antenna degli allestimenti Techno ed esprit Alpine.