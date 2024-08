Renault nuovo Symbioz: il SUV compatto ibrido perfetto per le famiglie

Renault prosegue la sua tradizione di eccellenza nel segmento C con la nuova Symbioz,

un modello che incarna perfettamente il concetto di “voiture à vivre” per la famiglia. Posizionata strategicamente tra Captur ed Austral, Symbioz offre una combinazione ideale di compattezza esterna e spaziosità interna, rendendola una scelta perfetta per le esigenze urbane e familiari.

Con una lunghezza di 4,41 metri e una larghezza di 1,79 metri, Symbioz riesce a ospitare comodamente cinque adulti, mantenendo dimensioni contenute per una maneggevolezza ottimale. Il design moderno e lussuoso si riflette negli interni, con allestimenti che utilizzano materiali di alta qualità come tessuti a maglie larghe e finiture in alluminio spazzolato.

La versatilità è un punto di forza di questo modello. Il vano di carico può essere adattato grazie alla panchetta posteriore scorrevole, offrendo un volume che varia da 492 a 624 litri, fino a raggiungere i 1.582 litri con i sedili posteriori abbattuti. L’accesso al bagagliaio è reso semplice da un portellone motorizzato che si apre con un gesto del piede, ideale per chi ha le mani occupate.

Dal punto di vista tecnologico, Renault Symbioz non lascia nulla al caso. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, dotato di un touchscreen verticale da 10,4 pollici, garantisce un’esperienza di bordo intuitiva e connessa, mentre l’ampia gamma di ADAS di ultima generazione, come l’Active Driver Assist, assicura la massima sicurezza.

La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, già disponibile per i test drive, promette efficienza e comfort, con consumi ridotti e un’autonomia fino a 1.000 chilometri. Inoltre, la funzione E-SAVE consente di mantenere la carica della batteria, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni impegnative.

Prodotta nello stabilimento di Valladolid, Renault Symbioz è ora disponibile in tre allestimenti (techno, esprit Alpine e iconic), con consegne previste a partire da settembre 2024. Il modello rappresenta un’importante aggiunta alla gamma Renault, offrendo una soluzione completa per famiglie e flotte aziendali alla ricerca di un veicolo ibrido versatile e moderno.