Renault presenta all' IAA di Hannover tutta tutta la gamma elettrificata

Renault ritorna al Salone IAA Transportation di Hannover, 4 anni dopo l’ultima edizione.

Lo stand di Renault è un bell’esempio della portata della sua esperienza nel 100% elettrico nel settore dei veicoli commerciali.

Renault ha creato questo segmento più di 10 anni fa, offrendo al grande pubblico Renault Kangoo Electric, insignito fin dal lancio, nel 2011, con il premio International Van Of The Year, che a quei tempi era una novità assoluta per un veicolo di questo tipo.

Anche Renault Master, il secondo veicolo più venduto della categoria, di cui sono state prodotte oltre 3 milioni di unità dal 1980, è proposto in versione elettrica da oltre 5 anni, contribuendo così all’immancabile leadership della Marca nel segmento dei veicoli commerciali elettrici.

Oggi, Renault presenta Trafic Van E-Tech Electric, prima versione elettrificata del best seller Renault Trafic Van.

Come per gli altri modelli commerciali, la versione elettrica non fa compromessi rispetto alla versione termica e propone la stessa diversità e lo stesso livello di prestazioni e adattabilità alle esigenze dei clienti.

Renault Trafic Van E-Tech Electric eredita, quindi, tutte le qualità che hanno decretato il successo di questo modello, di cui sono stati venduti 2,2 milioni di unità in oltre 50 Paesi in tutto il mondo dal 1980., e rientra nella TOP 3 dei furgoni leggeri (segmento Van1) più venduti in Europa.

Fedele al suo DNA, il furgone è uno strumento ideale per gli operatori professionali in virtù della sua grande capacità di carico, la modularità e l’ampia scelta di versioni disponibili.

Presenta nuovi dispositivi di sicurezza, un sistema multimediale moderno e una gamma di motorizzazioni ampliata e migliorata.

Trafic Van E-TECH continua ad offrire le migliori opzioni dei furgoni in termini di lunghezza, modularità e personalizzazione di gestione dello spazio:

· Disponibile in due lunghezze (5,08 m e 5,48 m) e due altezze (1,967 m et 2,498 m)

· Volume di carico (in modalità furgone) che va da 5,8 m3 a 8,9 m3

· Disponibile con pianale-cabina

· Lunghezza di carico fino a 4,15 m (nella versione L2 più lunga con lo sportello “carico lungo” che si apre nella paratia)

· Dotato di motore da 90 kW (120 cv) con una capacità di traino di 750 kg e una capacità di carico di 1,1 tonnellate

· Batteria da 52 kW con un’autonomia di 240 km* WLTP

· Per ricaricare la batteria, Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric propone la scelta tra 3 tipi di caricabatterie:

o Caricabatterie AC 7 kW monofase, adatto a tutti i tipi di prese domestiche.

o Caricabatterie AC 22 kW per la ricarica rapida sulle colonnine pubbliche

o Caricabatterie DC 50kW (in opzione) per la ricarica rapida su autostrada, che gli permette di passare dal 15 all’80% di ricarica in 50 minuti

L’anno scorso, Renault ha presentato, sulla base del modello Trafic, la showcar Hippie Caviar Hotel, per rispondere alla crescente voglia di evadere e godersi la natura in un ambiente idilliaco, con tutto il comfort e i servizi di un albergo 5 stelle.

Renault presenta ora il secondo atto della sua strategia prodotto per i veicoli del tempo libero, con la showcar Hippie Caviar Motel.

Questo furgone, allestito basandosi su Nuovo Kangoo L2 E-Tech Electric, è un vero e proprio rifugio itinerante, flessibile e dinamico per gli amanti dell’avventura e gli sportivi in cerca di grandi spazi.

A Hippie Caviar Motel, progettata come campo base per spostarsi facilmente da un posto a un altro con i suoi 285 km1 di autonomia, bastano soli 30 minuti di ricarica rapida per riacquisire 170 km1 di autonomia e ripartire alla grande. Il suo motore, che eroga 90 kW (120 cv), è alimentato da una batteria da 45 kWh capace di ricaricare 80 kW in corrente continua.

Diversi scomparti ingegnosi permettono di riporre le attrezzature sportive all’interno o all’esterno del veicolo.

Dall’immenso tetto panoramico si godono i cieli stellati, dopo aver trasformato i sedili a panchetta in un comodo letto. È anche dotato di barre che consentono di trasportare gli sci, per esempio.

Questa showcar 100% elettrica rientra perfettamente nella strategia di Renault tesa a ridurre le emissioni di carbonio per tutto il ciclo di vita del veicolo, grazie ai suoi materiali riciclati e riciclabili, come i ripiani in sughero e il pianale in pneumatici riciclati.