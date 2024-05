Renault presenta il nuovo Master a Transpotec Logitec 2024

Da oggi all'11 maggio, Renault ha preso parte al Transpotec Logitec di Milano, rivelando in anteprima nazionale il suo Nuovo Master.

Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, mercoledì 8 maggio alle 15:00, il marchio francese ha svelato l'ultima generazione del suo veicolo commerciale, noto per robustezza e affidabilità, ora arricchito con significative novità tecniche e stilistiche.

Il Nuovo Renault Master introduce una nuova identità visiva, con un logo rinnovato e una firma luminosa a forma di C, caratteristiche che si abbinano a un'imponente griglia e a fari Full LED. L'attenzione al design aerodinamico ha portato a una riduzione del 20% della resistenza al vento rispetto alla generazione precedente, risultando in una minore emissione di CO2 di 39 g/km e consumi ridotti, specialmente nelle versioni elettriche.

La piattaforma multi-energia del Master permette di scegliere tra motorizzazioni diesel Blue dCi, con potenze che variano da 105 a 170 cv, e versioni totalmente elettriche con autonomie che raggiungono fino a 460 km. Un futuro modello a idrogeno è anche previsto, dimostrando l'impegno di Renault verso soluzioni energetiche diverse e sostenibili.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo modello è equipaggiato con 20 ADAS, inclusi sistemi di stabilizzazione laterale e frenata automatica di emergenza, assicurando protezione sia per gli occupanti che per gli altri utenti della strada. La connettività non è da meno, con il sistema multimediale OpenR Link che offre un touchscreen da 10 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Per le versioni elettriche, sono disponibili funzioni V2X innovative come Vehicle To Load e Vehicle To Grid, permettendo ai veicoli non solo di consumare energia ma anche di fornirla. Attraverso la app My Renault, gli utenti possono gestire la ricarica e il monitoraggio del veicolo da remoto, ottimizzando l'uso dell'energia.

Con il lancio di Nuovo Master, Renault non solo conferma il proprio ruolo di leader nel settore dei veicoli commerciali, ma anche il suo impegno nella promozione di una mobilità sostenibile e all'avanguardia.