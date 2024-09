Renault presenta il nuovo Master H2-Tech Prototype, il futuro dei veicoli commerciali a idrogeno

Renault, leader nel settore dei veicoli commerciali elettrici, ha presentato in anteprima mondiale al Salone IAA Transportation di Hannover il nuovo Master H2-Tech Prototype,

un veicolo commerciale a idrogeno sviluppato in collaborazione con HYVIA, la joint-venture tra Renault e Plug Power. Questa innovativa versione del Master sarà disponibile per la commercializzazione entro la fine del 2025, segnando un nuovo traguardo nella mobilità sostenibile per i professionisti.

Master H2-Tech: una piattaforma multi-energia prodotta in Francia

Il Nuovo Renault Master si distingue nel segmento dei veicoli commerciali per la sua piattaforma multi-energia, che include motorizzazioni termiche, elettriche e ora anche a idrogeno. È l'unico veicolo della sua categoria ad essere prodotto interamente in Francia, nello stabilimento di Batilly, con un'ampia varietà di carrozzerie realizzate sulla stessa linea di assemblaggio. L'84% dei fornitori di Renault Master si trova in Francia, garantendo una produzione locale e sostenibile.

Autonomia da record e tempi di ricarica ridotti

Il Master H2-Tech promette prestazioni senza compromessi grazie all'architettura Dual Power che combina una batteria di nuova generazione con una cella a combustibile a idrogeno. Questa configurazione garantisce un'autonomia fino a 700 chilometri (WLTP*) e un tempo di ricarica dell’idrogeno di soli 5 minuti, rendendolo una soluzione ideale per le esigenze dei professionisti che richiedono alte prestazioni e tempi di inattività minimi.

Adattabilità per ogni utilizzo professionale

Il Master H2-Tech sarà disponibile in diverse configurazioni, tra cui furgone, pianale cabinato e telaio cabinato, con la possibilità di personalizzare il veicolo in base alle necessità degli utenti più esigenti. Grazie agli allestitori certificati Renault Pro+, ogni versione sarà adattabile a vari utilizzi intensivi senza compromettere capacità di carico e carico utile.

Un'innovazione pionieristica sostenuta dall’esperienza HYVIA

Grazie all'esperienza di oltre tre anni nello sviluppo di soluzioni a idrogeno, HYVIA ha perfezionato il Master H2-Techper garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Questo veicolo rappresenta una soluzione pionieristica nel settore della mobilità a zero emissioni, integrando perfettamente l'architettura a idrogeno nella piattaforma del veicolo fin dalla fase di progettazione.

Supporto post-vendita specializzato

Renault ha già pianificato di offrire un servizio completo per i futuri clienti del Master H2-Tech, che potranno contare su una rete di concessionari specializzati in H2-Tech, formati per affrontare le sfide dell’idrogeno. Questa rete fornirà sia supporto commerciale che assistenza post-vendita, garantendo un'esperienza cliente all'altezza delle aspettative.

Il futuro della mobilità a idrogeno con Renault

Il Master H2-Tech non sarà solo un veicolo all'avanguardia, ma parte di un ecosistema a idrogeno più ampio sviluppato da HYVIA, che include la fornitura di stazioni H2, idrogeno decarbonizzato e soluzioni di finanziamento dedicate. Questa combinazione di veicoli e infrastrutture rappresenta il futuro della mobilità sostenibile, fornendo un'offerta completa per i clienti professionali alla ricerca di soluzioni di trasporto ecologiche ed efficienti.