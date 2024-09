Renault R17 Electric Restomod: Il fascino senza tempo di un’icona rivisitata da Ora Ïto

Renault ha sempre saputo come fondere tradizione e innovazione, e il progetto R17 Electric Restomod realizzato in collaborazione con il celebre designer Ora Ïto ne è una perfetta dimostrazione.

Questa reinterpretazione moderna della leggendaria Renault 17 degli anni '70 celebra un'icona dell'automobilismo francese, proiettandola nel futuro con linee pulite, un design futuristico e una motorizzazione completamente elettrica.

La Renault 17, lanciata per la prima volta nel 1971, rappresentava lo spirito pionieristico di quegli anni. Sportiva, elegante e dotata di tecnologie all’avanguardia per l’epoca, è diventata rapidamente un simbolo della cultura pop. Ora, più di 50 anni dopo, Renault decide di riportare alla ribalta questo modello storico, affidando la sua rinascita a Ora Ïto, designer noto per il suo approccio visionario che combina semplicità e complessità in maniera unica.

La R17 Electric Restomod non è solo un’auto da collezione, ma un vero e proprio manifesto di stile e innovazione. Con una motorizzazione elettrica da 270 cavalli montata nella parte posteriore, l’auto risponde alle esigenze contemporanee di sostenibilità, mantenendo allo stesso tempo la sua essenza sportiva. Il design esterno rimane fedele alle linee iconiche della R17 originale, con alcuni tocchi moderni che ne esaltano il carattere, come i fari anteriori a quattro moduli rettangolari e i posteriori semplificati in una fascia luminosa trasversale.

La carrozzeria è stata allargata di 17 cm per migliorare la tenuta di strada, mentre l'uso del carbonio per tutta la scocca ha ridotto il peso complessivo a 1,4 tonnellate. Un particolare che spicca è la tinta esclusiva "Brun Galactique", appositamente sviluppata per questa showcar, che conferisce all’auto un look elegante e raffinato.

Anche gli interni riflettono l'approccio "retro-futuristico" di Ora Ïto, con un mix di materiali classici e tecnologie moderne. I sedili sono stati ripensati con tessuti ispirati al mondo dell’arredamento, come la lana Merinos e il bouclé di lana, per offrire massimo comfort senza rinunciare allo stile. Inoltre, l’abitacolo presenta un display centrale con grafica contemporanea e quattro piccoli schermi geometrici dietro il volante che ricordano i classici contachilometri analogici.

Il progetto R17 Electric Restomod è un esempio perfetto di come un’auto storica possa essere reinterpretata con rispetto e audacia, mantenendo inalterata la sua anima originale ma portandola nel futuro. Ora Ïto ha saputo cogliere l’essenza della Renault 17, aggiungendo i suoi codici stilistici in modo discreto ma efficace, creando un’auto che è tanto nostalgica quanto proiettata verso il domani.

Questa esclusiva showcar sarà esposta fino all'11 settembre presso Maison5 a Parigi e successivamente al Concorso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille dal 12 al 15 settembre. Gli appassionati potranno ammirarla anche al Salone dell'Auto di Parigi dal 14 al 20 ottobre, dove il fascino senza tempo della Renault 17 incontrerà il design del futuro.