Renault Rafale: l'auto ufficiale della presidenza della Repubblica Francese

Il 14 luglio 2024, il Presidente della Repubblica francese ha inaugurato la sua nuova auto ufficiale, il Renault Rafale, durante la parata militare annuale.

Questo modello segna una nuova era nel design automobilistico della Marca Renault, combinando eleganza e tecnologia avanzata.

Renault Rafale, progettato dal team di design guidato da Gilles Vidal, rappresenta l'eccellenza ingegneristica della casa automobilistica francese. Caratterizzato da un look audace e futuristico, l'auto è stata adattata specificamente per soddisfare le esigenze presidenziali con dettagli distintivi come la tinta "Blu Sommit", una calandra decorata con la bandiera francese, e cerchi specifici da 20 pollici.

Dal 1920, quando la Renault 40 CV è stata la prima auto ufficiale del Presidente della Repubblica, il marchio Renault ha avuto un ruolo importante nella storia automobilistica dell'Eliseo. Con il Renault Rafale, la Marca celebra il suo ritorno nel garage presidenziale, continuando una tradizione che ha visto ben 12 Presidenti della Repubblica utilizzare auto Renault per i loro spostamenti ufficiali.