Renault Sound Design, trasformare il silenzio in emozione nell’era elettrica

Il sound design, spesso trascurato, è oggi un elemento centrale dell’identità di un veicolo elettrico, e Renault sta puntando su questo aspetto per distinguere la propria gamma di auto a zero emissioni.

Con l’arrivo della Renault 5 E-Tech Electric, il brand francese, insieme al celebre musicista e compositore Jean-Michel Jarre, ridefinisce il ruolo del suono nei veicoli silenziosi. In questo terzo capitolo della serie "Design Talks," Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca Renault, esplora il sound design come strumento di emozione e funzionalità, in una chiacchierata creativa con Jarre, tenutasi presso Maison 5 a Parigi.

L’elettrificazione dei veicoli offre una tela bianca su cui sviluppare nuove identità sonore. Per Renault, il sound design rappresenta un’opportunità per non solo arricchire l’esperienza di guida, ma anche rafforzare la riconoscibilità della marca. Il sound design dei veicoli elettrici richiede un equilibrio tra funzionalità e creatività. È proprio qui che Jarre ha dato il suo contributo: creando un paesaggio sonoro per Renault che sia rispettoso dell’ambiente urbano, ma anche distintivo e rassicurante.

L’importanza del VSP e la creazione dell’identità sonora Renault

Tra i suoni creati, il VSP (Vehicle Sound for Pedestrians) ricopre un ruolo centrale: è obbligatorio sotto i 30 km/h per i veicoli elettrici per avvisare i pedoni della presenza del mezzo. Tuttavia, non è solo un segnale acustico: Gilles Vidal e Jean-Michel Jarre hanno concepito un VSP che si distingue per originalità e anima, rispettando al contempo i requisiti normativi. Un suono che evoca sicurezza, tecnologia e un'idea di “benevolenza” urbana, pensato per essere rassicurante senza diventare invasivo, facendo in modo che ogni modello della gamma elettrica Renault sia riconoscibile anche acusticamente.

Un suono unico per la Renault 5 E-Tech Electric

Con un design ispirato alla cultura pop, la Renault 5 E-Tech Electric è stata dotata di un sound design unico e retrò-futuristico, che include una sequenza di benvenuto attivata all’avvio dell’auto. Questa composizione, realizzata da Jarre con tonalità di sintetizzatore che rimandano agli anni ’80, aggiunge un tocco poetico all’esperienza di guida, evocando un legame tra passato e futuro.

La missione di Renault è chiara: proporre veicoli che non aggiungano inquinamento acustico pur offrendo un’esperienza sonora che emozioni. La collaborazione tra Vidal e Jarre testimonia l’intenzione di Renault di superare i confini del design tradizionale e di esplorare l’audio come parte integrante della propria identità.