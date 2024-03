Renault e The Future Is NEUTRAL innovano nell'economia circolare

Il Gruppo Renault, insieme alla sua filiale The Future Is NEUTRAL, si conferma pioniere nell'ambito dell'economia circolare

con l'introduzione di innovative soluzioni di ricondizionamento per il settore automobilistico. In occasione del Summit ChangeNow, che si svolgerà dal 25 al 27 marzo al Grand Palais Éphémère di Parigi, presenteranno i loro ultimi progressi verso un futuro più sostenibile.

The Future Is NEUTRAL ha lanciato oggi una rivoluzionaria iniziativa di ricondizionamento di componenti elettrici cruciali per i motori propulsori, come il motore elettrico, l'elettronica di potenza e la batteria di trazione. Questo servizio, unico nel panorama europeo, offre ai proprietari di veicoli elettrici Renault (modelli ZOE, Twingo E-Tech, Kangoo E-Tech e Master E-Tech) l'opportunità di scegliere tra componenti nuovi e ricondizionati, questi ultimi fino al 30% più economici rispetto ai nuovi, contribuendo significativamente alla riduzione dell'impatto ambientale in termini di risorse utilizzate e emissioni di CO2.

Questa iniziativa si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Renault di promuovere l'economia circolare a livello industriale, attraverso un sistema collaborativo di soluzioni che abbracciano il ricondizionamento dei veicoli, la gestione sostenibile delle energie verdi e il riciclo dei componenti. Tra le varie attività, spiccano il centro specializzato di riparazione delle batterie a Flins, i workshop per la riparazione delle batterie distribuiti globalmente e l'uso innovativo delle batterie dismesse per creare unità di stoccaggio dell'energia.

Con oltre 160.000 ore di formazione dedicate ai suoi dipendenti nell'ambito della transizione verso l'economia circolare, il Gruppo Renault mira a integrare il 33% di materiali provenienti dall'economia circolare nei veicoli nuovi entro il 2030, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere zero emissioni nette in Europa entro il 2040 e a livello globale entro il 2050.

L'impegno di Renault e The Future Is NEUTRAL nell'economia circolare non è una novità, con un percorso che ha preso avvio nel 1949 con le prime attività di rigenerazione dei motori e che ha visto importanti sviluppi negli anni, inclusa la trasformazione dello stabilimento di Flins in un ecosistema industriale focalizzato sulla sostenibilità.

Questi sforzi rappresentano un passo significativo verso la realizzazione di un settore automobilistico più sostenibile, evidenziando l'impegno del Gruppo Renault e di The Future Is NEUTRAL nel ridurre l'impatto ambientale dell'industria automobilistica attraverso l'innovazione e la sostenibilità.

Il programma del summit changenow - Dal 25 al 27 marzo 2024, presso lo stand di The Future is NEUTRAL, situato nell’area del Salone dedicata all’economia circolare, saranno presenti diversi esperti per far scoprire al pubblico le offerte dell’economia circolare: riciclo in ogni singola fase di vita dei veicoli, ricondizionamento, sostegno alla filiera, ecc.

Partecipazione a due tavole rotonde:

Cléa Martinet, Direttrice ESG del Gruppo Renault: Carbon reduction – From Strategies to Concrete Actions Lunedì 25 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.15.

Jean-Philippe Bahuaud, CEO di The Future Is NEUTRAL: Transforming businesses across the value chain Martedì 26 marzo dalle ore 14.30 alle ore 15.45.