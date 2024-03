Renault e Volvo lanciano Flexis per furgoni elettrici

Il mondo dell'automotive sta assistendo a una svolta significativa con l'annuncio della creazione di Flexis SAS, frutto della collaborazione tra il Gruppo Renault e il Gruppo Volvo.

Questa joint-venture punta a rivoluzionare il settore dei furgoni con una nuova generazione di veicoli 100% elettrici, sottolineando l'impegno delle due aziende verso una mobilità più sostenibile e decarbonizzata.

Firmato l'accordo vincolante il 6 ottobre 2023, le due realtà industriali hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni per dare vita a Flexis SAS, con sede in Francia. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di una logistica urbana efficiente attraverso lo sviluppo di veicoli basati sull'architettura Software Defined Vehicle (SDV), che promette di portare innovazione e servizi avanzati nel settore.

L'investimento congiunto annunciato dalle due compagnie ammonta a 300 milioni di euro nei prossimi tre anni, a dimostrazione del loro forte impegno in questo progetto. In aggiunta, il Gruppo CMA CGM, attraverso PULSE, il suo fondo di investimento dedicato alla decarbonizzazione della catena del valore logistica, ha espresso l'intenzione di contribuire con un investimento strategico fino a 120 milioni di euro in Flexis SAS.

La presentazione della nuova gamma di furgoni elettrici SDV è attesa con grande interesse, mentre la produzione è prevista per iniziare nel 2026. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la realizzazione di soluzioni di trasporto più ecologiche, efficienti e tecnologicamente avanzate, in linea con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di CO2 e di promozione di una logistica sostenibile.

Con Flexis SAS, il Gruppo Renault e il Gruppo Volvo si posizionano come pionieri nella transizione energetica del settore dei trasporti, proponendo soluzioni che mirano a trasformare radicalmente il modo in cui merci e servizi si muovono nelle aree urbane, a beneficio dell'ambiente e delle generazioni future.