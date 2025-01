RIDEVU rivoluziona l'intrattenimento in auto: debutto al CES 2025 a bordo di Mercedes-Benz Classe E

L'intrattenimento in auto fa un salto di qualità grazie a RIDEVU, il nuovo servizio di In-Car Entertainment sviluppato da Sony Pictures Entertainment (SPE) e presentato in anteprima al CES di Las Vegas.

Allo stand 5840 di Xperi, i visitatori possono testare questa innovativa piattaforma a bordo di una Mercedes-Benz Classe E, equipaggiata con il sistema MBUX di ultima generazione.

RIDEVU segna un passo avanti significativo nell’offerta di contenuti multimediali in auto, portando il vasto catalogo di film IMAX Enhanced direttamente nei veicoli. Questo servizio offre agli utenti un’esperienza immersiva paragonabile a quella delle sale cinematografiche, grazie alla tecnologia avanzata di IMAX e al suono surround DTS:X.

Un nuovo standard per l’intrattenimento in movimento

Disponibile a partire dalla prossima estate su determinati modelli Mercedes-Benz, RIDEVU permetterà ai passeggeri di accedere a film iconici come "Venom: The Last Dance", "Spider-Man: No Way Home" e "Uncharted". Il servizio garantisce una qualità video e audio superiore grazie all’IMAX Enhanced Aspect Ratio (EAR) e al processo DMR proprietario di IMAX, ottimizzato per gli schermi integrati nei veicoli.

Magnus Östberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz AG, ha dichiarato: “Con l'IMAX Enhanced e l'audio DTS all'interno del RIDEVU di Sony Pictures Entertainment, aggiungiamo una nuova ed entusiasmante dimensione alla visione dei film a bordo delle nostre auto. I nostri schermi HD di grande formato offrono ai clienti il miglior posto a sedere della casa, riempiendo l'abitacolo di colori vibranti e di un suono coinvolgente, proprio come in una sala cinematografica”.

Accessibilità e personalizzazione

Il servizio RIDEVU sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania. Attraverso il sistema MBUX, gli utenti potranno acquistare, noleggiare o guardare in streaming migliaia di film direttamente dal veicolo. Il sistema supporta fino a sei schermi simultanei, offrendo un intrattenimento personalizzato sia per i passeggeri anteriori che posteriori.

Pete Wood, SVP di Sony Pictures Entertainment, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: “Con l'offerta di contenuti IMAX Enhanced attraverso RIDEVU, mostriamo ciò che è possibile fare spingendo i confini della diffusione di contenuti e audio in auto. La nostra missione è trasformare ogni viaggio in un’esperienza cinematografica unica”.

Una partnership che guarda al futuro

La sinergia tra Sony Pictures Entertainment, IMAX e DTS è alla base del progetto RIDEVU. Bill Neighbors, responsabile dei contenuti di Xperi, ha dichiarato: “Stiamo portando la nostra esperienza sonora più coinvolgente direttamente all’interno dell’automobile, in un modo mai visto prima. Con questa collaborazione, offriamo un intrattenimento personalizzato dove i consumatori lo desiderano, colmando il divario tra casa e veicolo”.

Anche Vikram Arumilli, SVP e GM di IMAX, ha espresso entusiasmo per questa innovazione: “Siamo entusiasti di avvicinare i fan di IMAX ai loro film preferiti attraverso esperienze fortemente immersive in auto. Questa collaborazione mette in evidenza il nostro impegno per la qualità e l’innovazione di alto livello”.

Test drive esclusivo al CES

I partecipanti al CES di Las Vegas hanno l'opportunità di vivere in prima persona l'esperienza RIDEVU al volante di una Mercedes-Benz Classe E, visitando lo stand 5840 di Xperi presso il Las Vegas Convention Center West Hall. Un'occasione imperdibile per scoprire come il futuro dell'intrattenimento in auto sia già realtà.

Con RIDEVU, il viaggio diventa una vera e propria avventura cinematografica, ridefinendo gli standard di comfort e divertimento a bordo.