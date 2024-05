Riflettori accesi sul Lexus Golf Challenge 2024

Per il terzo anno consecutivo, Lexus rinnova il suo impegno nello sport con il Lexus Golf Challenge, un torneo che attraverserà 12 prestigiosi circoli golfistici italiani dal 28 aprile al 27 ottobre 2024.

Questo evento non solo celebra il golf, ma sottolinea anche la visione di Lexus verso la sostenibilità e l'eccellenza tecnologica.

Il Lexus Golf Challenge si distingue per il suo forte legame con i valori di precisione e perfezionismo, caratteristiche fondamentali sia nello sport che nell'automotive. La finale nazionale si terrà all’Acaya Golf & Resort, dal 25 al 27 ottobre, culminando mesi di competizioni avvincenti.

Ogni tappa del torneo vedrà dieci vincitori: tre per ogni categoria e uno per il punteggio lordo. Solo i vincitori di ciascuna categoria e il campione del lordo avanzeranno alla finale nazionale. Oltre al torneo, i partecipanti e gli spettatori potranno godere di test drive esclusivi con i modelli della gamma Lexus Electrified, evidenziando l'impegno del marchio nell'elettrificazione.

Il torneo di quest'anno include anche sfide speciali come il "nearest to the pin", che mette alla prova la precisione dei giocatori nel colpire vicino alla bandiera al primo tentativo, e il "driving contest", che premia la potenza nel colpire la palla il più lontano possibile. Queste competizioni aggiungono un elemento di entusiasmo e sfida, offrendo premi esclusivi firmati Lexus.

Il Lexus Golf Challenge rappresenta un esempio lampante di come sport e tecnologia avanzata possano coesistere, promuovendo non solo la competizione ma anche l'innovazione e il rispetto ambientale. Con il sostegno continuo a eventi che riflettono l'eccellenza e la precisione, Lexus si impegna a superare i limiti dell'innovazione e della sostenibilità, proponendo un evento che è sia una competizione sportiva che una vetrina delle ultime realizzazioni automobilistiche.