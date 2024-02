Rivoluzione DS Automobiles: ChatGPT Integrato di serie su tutti i modelli

Nell'ottobre 2023, DS Automobiles ha lanciato una fase pilota rivoluzionaria, integrando il servizio ChatGPT nella piattaforma di infotainment DS IRIS SYSTEM.

Questa mossa audace ha segnato l'inizio di una nuova era per l'esperienza di guida, combinando l'intelligenza artificiale generativa con il sofisticato sistema di riconoscimento vocale DS. Il successo di questa fase iniziale è stato eclatante, con un incremento dell'uso del riconoscimento vocale superiore al 50%, un risultato che testimonia l'impatto positivo e l'accoglienza entusiasta da parte degli utenti.

Forti di questi risultati promettenti, DS Automobiles è ora pronta a fare un passo ulteriore: ChatGPT diventerà una caratteristica standard su tutta la gamma, inclusi i modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, tutti dotati del sistema DS IRIS SYSTEM e destinati alla consegna a partire da marzo 2024. Questa innovativa funzionalità sarà disponibile in 13 lingue diverse e coprirà i 18 Paesi già serviti dal sistema di riconoscimento vocale standard.

Germania (tedesco)

Austria (tedesco)

Belgio (francese, olandese e tedesco)

Danimarca (danese)

Spagna (spagnolo)

Francia metropolitana, Guadalupa, Martinica, Riunione (francese)

Irlanda (inglese)

Italia (italiano)

Giappone (giapponese)

Lussemburgo (francese e tedesco)

Norvegia (norvegese)

Paesi Bassi (olandese)

Polonia (polacco)

Portogallo (portoghese)

Repubblica Ceca (ceco)

Regno Unito (inglese)

Svezia (svedese)

Svizzera (francese, tedesco e italiano)

Gli utenti avranno la possibilità di interagire con DS IRIS SYSTEM in modi fino ad ora inimmaginabili, trasformando il sistema di infotainment in un compagno di viaggio interattivo. Che si tratti di cercare attrazioni nelle vicinanze, chiedere consigli su come trascorrere il tempo in un museo con un bambino, ricevere indicazioni stradali dettagliate, suggerimenti culinari o semplicemente ascoltare una storia, ChatGPT è pronto a rispondere a tutte queste esigenze, garantendo divertimento e apprendimento durante il viaggio, in totale sicurezza.

La funzione ChatGPT è inclusa nel Connect Plus Pack, un pacchetto che arricchisce ulteriormente l'esperienza di guida grazie a funzionalità avanzate come la Navigazione Connessa, il Remote Control, gli E-Remote Control, l'Allarme Connesso, il Send2Nav e, a seconda del modello, l'EV Trip Planner o l'app e-Routes. Questo pacchetto sarà disponibile di serie su tutti i modelli DS Automobiles per tre anni, sottolineando l'impegno del marchio nell'offrire un'esperienza di guida senza precedenti, dove innovazione, sicurezza e comfort si incontrano per definire il futuro dell'automotive.

"In veste di pionieri dell'integrazione di ChatGPT nel mondo dell'automotive, stiamo rendendo accessibile un'intelligenza artificiale generativa che è fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni percorso in un viaggio unico. La mission di DS è fornire ai clienti un'esperienza di guida esclusiva."

Olivier François, Direttore di DS Automobiles

"Dopo il grande successo della nostra fase pilota e la risposta entusiasta dei nostri clienti, siamo orgogliosi di essere il primo OEM a poter integrare la funzione ChatGPT di serie, a partire da tutti i modelli DS e presto seguiti da altri marchi Stellantis."

Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis

La fase pilota è stata avviata nell'ottobre 2023 in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. L’implementazione di ChatGPT di serie è una novità mondiale per una casa automobilistica.

Questa funzione è gestita tramite l'integrazione dell'API ChatGPT da SoundHound AI.