Rolls Royce: il lusso che non sente la crisi

Record storico di vendite il 2022 per il marchio Rolls-Royce, che ha registrato 6.021, con un aumento dell'8% rispetto al 2021.

I risultati record coincidono con il 20° anniversario dell'inizio della piena produzione presso la sede della Rolls-Royce a Goodwood. Volano soprattutto le commissioni su misura, dal valore più alto nei 118 anni di storia del marchio, che riflettono la posizione dell'azienda come una vera casa del lusso. Stati Uniti, Cina e i mercati europei sono i principali sbocchi per la casa inglese, che ha già in portafoglio numerosi ordini per tutti i modelli fino al 2023, soprattutto per Spectre, modello completamente elettrico, che ha superato le ambiziose aspettative del marchio. Il 2022 è stato un anno particolarmente positivo anche dal punto di vista dell’occupazione, con più di 150 nuovi posti di lavoro creati. Oggi sono 2.500 le persone impiegate presso Home of Rolls-Royce di Goodwood, in rappresentanza di oltre 50 nazionalità.