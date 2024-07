Scopri la LEGO Technic McLaren P1™: La Hypercar da costruire

Il produttore britannico di supercar, McLaren Automotive, e il Gruppo LEGO hanno presentato la loro ultima collaborazione: la LEGO® Technic™ McLaren P1™.

Questo modello celebra l'hypercar ibrida più avanzata al mondo, frutto dell'incredibile ingegneria di McLaren.

La McLaren P1™ è stata una pietra miliare nell'industria automobilistica, ridefinendo le prestazioni delle auto ad alte prestazioni. Combinando tecnologie derivate dagli sport motoristici, la P1™ ha introdotto innovazioni rivoluzionarie nella riduzione del peso, nelle prestazioni ad alta velocità, nel propulsore e nell'aerodinamica. Progettata per essere "la migliore vettura al mondo su strada e su pista", la P1™ rappresenta il culmine dell'ingegneria automobilistica.

Il nuovo modello LEGO Technic in scala 1:8 è un omaggio alla McLaren P1™, composto da 3.893 pezzi e parte della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept. Ogni modello è dotato di un numero di serie univoco che sblocca contenuti speciali, trasmissione a 7 velocità, sospensioni, propulsore V8 a pistoni, spoiler posteriore regolabile e porte a diedro con meccanismo avanzato. La riproduzione della P1™ in versione LEGO è realistica e coinvolgente, offrendo un'esperienza di costruzione senza pari.

Il progetto è nato dalla stretta collaborazione tra i designer LEGO Technic e McLaren Automotive, con un'attenzione particolare all'implementazione delle caratteristiche distintive della P1™. "È incredibile vedere così tanti elementi della P1 originale portati in vita dal team LEGO sulla LEGO Technic McLaren P1™", ha dichiarato Tobias Sühlmann, Chief Design Officer di McLaren Automotive. "Spero che questa collaborazione possa ispirare la prossima generazione di designer e ingegneri a spingersi oltre i confini dell’innovazione automobilistica."

La vera McLaren P1™ è conosciuta per le sue forme aerodinamiche e il potente motore V8 a pistoni, dettagli che il team LEGO Technic ha catturato nel miglior modo possibile. Kasper Rene Hansen, Designer del Gruppo LEGO, ha spiegato: "Abbiamo lavorato su più varianti dell’auto per testare diversi progetti. Abbiamo anche dovuto affrontare una sfida importante con le iconiche porte a diedro, che necessitavano di un nuovo meccanismo per rimanere aperte. Ricreare la McLaren P1™ è stata una bellissima esperienza e spero che tutti gli appassionati di supercar siano pronti a esplorare i dettagli e le complessità della vera McLaren P1™ in formato LEGO Technic."

La LEGO Technic McLaren P1™ è una celebrazione dell'ingegneria e del design automobilistico, un tributo alla passione per le supercar e un'opportunità per gli appassionati di esplorare la complessità della P1™ attraverso l'arte dei mattoncini LEGO. Questa collaborazione non solo rende omaggio alla vera P1™, ma sottolinea l'eccellenza tecnica per la quale McLaren è rinomata.