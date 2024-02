Scopri la Nuova BMW X2 a Milano: alla House of BMW fino al 18 Febbraio

La House Of BMW di via Monte Napoleone a Milano diventa teatro di un'esperienza unica nel suo genere, ospitando fino al 18 febbraio la prima activation multisensoriale dedicata alla nuova BMW iX2.

Un evento che, sotto il claim "Make it real", mira a esplorare la profondità delle emozioni umane e la potenza della realtà attraverso un viaggio sensoriale inedito, aperto al pubblico previa registrazione sul sito ufficiale BMW.

La campagna di lancio, che vede protagonista la virtual influencer Lil Miquela, si fa portavoce di un messaggio forte: nel mondo digitale in cui viviamo, la realtà e le emozioni genuine mantengono un valore inestimabile, esaltato dalla guida della BMW iX2. Questo concept trova piena espressione nella House Of BMW, dove la tecnologia e la creatività umana si fondono per dare vita a un'esposizione che celebra il "JOY", valore cardine del brand BMW.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, sottolinea l'intento di stimolare relazioni umane di alto livello attraverso un ambiente raffinato e accogliente, dove l'approccio "on life" fa da ponte tra il virtuale e il reale. La nuova BMW X2, che introduce il concetto di Sports Activity Coupé nel segmento delle compatte premium, diventa simbolo di questa sintesi, presentando innovazioni e un design distintivo che evidenziano l'evoluzione del modello.

L'experience presso la House Of BMW si articola in tre postazioni sensoriali principali:

THE SOUND OF JOY: dove musica e tecnologia si incontrano in un duetto tra uomo e intelligenza artificiale, in un'esperienza di improvvisazione unica e armonica, accompagnata da proiezioni che visualizzano la sinergia tra le mani dell'artista e i tasti del pianoforte.

THE ART OF JOY: un'interazione tra arte e AI, dove una visual artist collabora con la tecnologia per creare opere che interpretano il concetto di JOY, in un mix di manualità e innovazione digitale.

THE SCENT OF JOY: un'immersione olfattiva che accompagna la visione delle scene chiave dello spot della nuova iX2, dove ogni fragranza, creata ad hoc, amplifica l'esperienza visiva evocando momenti e sentimenti legati al concetto di gioia.

Il climax dell'esperienza è la sala specchiata dove è esposta la nuova BMW iX2, cuore pulsante dell'evento, affiancata da un ledwall che ne illustra le caratteristiche principali, connettendo il visitatore con le innovazioni e l'approccio sostenibile che caratterizzano il modello.

La nuova BMW X2 e la sua variante completamente elettrica iX2, che verrà lanciata sul mercato italiano il 3 marzo 2024, rappresentano non solo un passo avanti nel design e nella funzionalità ma anche un impegno concreto verso la mobilità elettrica e la sostenibilità, in linea con la filosofia del BMW Group.

Questa activation multisensoriale presso la House Of BMW non è solo un'esposizione, ma un invito a vivere un'esperienza unica dove realtà, digitale e virtuale si intrecciano, guidati dalla filosofia BMW che vede nella gioia, nell'innovazione e nella sostenibilità i pilastri per il futuro della mobilità.